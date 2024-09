María Patiño y el exdirector de 'Socialité' cuentan cómo protegían a Terelu: “Se le tenía que caer la cara de vergüenza”

Durante su etapa como presentadora de Socialité (Telecinco), María Patiño intentó frenar la publicación de algunas informaciones que afectaba a Terelu Campos. Así lo reconoció este miércoles la periodista en Ni que fuéramos Shhh (Ten).

La amistad entre Patiño y Terelu surgió cuando empezaron a trabajar juntas en Sálvame. A partir de entonces, María quiso protegerla en Socialité, el programa que conducía en solitario todos los fines de semana.

Echando la vista atrás, dice ahora que durante aquella etapa se sintió “utilizada” por la hermana de Carmen Borrego. “Yo puedo ser muy crítica, pero me cohibía”, contó ayer ante las cámaras del Canal Quickie.

Al parecer, Patiño era especialmente cuidadosa con informaciones “que podían afectar a Terelu”, aunque esto es algo que nunca compartió con ella.

En una ocasión, Patiño le pidió al director de Socialité, Javier de Hoyos, que no se emitiera un polémico vídeo sobre Alejandra Rubio (hija de Terelu) y sus vecinos. “Le pedí a mi director que, a poder ser, no saliera esa pieza”, aseguró este miércoles en presencia del aludido, con el que ahora trabaja en Ni que fuéramos Shhh. De Hoyos corroboró esta versión e hizo un apunte sobre su compañera: “Te cuesta mucho ser amiga de los personajes porque luego te cuesta hablar de ellos”, le dijo. “Sí, el cariño me limita”, asumió la periodista.