María José Campanario llama “muy enfadada” a 'Espejo Público' por los vídeos y un rótulo: “Está muy molesta”

A María José Campanario no le ha hecho ninguna gracia que Espejo Público se refiera a ella como “La Campa”. Es un término que se ha utilizado en este y otro platós durante muchos años, pero a la mujer de Jesulín de Ubrique no le gusta y no piensa hacer oído sordos.

Este miércoles, el magacín de Antena 3 habló de ella porque el jueves se emitirá un programa en el que aparece la mediática pareja. En varios vídeos del programa se dio a entender que la odontóloga, a pesar de que siempre se ha desmarcado de los medios de comunicación para proteger su privacidad, en realidad ha hecho unas cuantas incursiones por los platós de televisión. Mientras tanto, en la pantalla se podía leer el siguiente titular: “Campa a sus anchas”. Era un juego de palabras que contenía una clarísima referencia a María José.

A la protagonista de esta información le molestaron tanto el fondo como las formas del debate, y así se lo hizo saber a uno de los tertulianos del programa. María José llamó a Raúl García en pleno directo para transmitirle su molestia: no le habían gustado los vídeos y tampoco el mote con el que se estaban refiriendo a ella.

“Está muy molesta con nosotros, muy enfadada”, explicó el analista tras hablar con la socialité. Parece que la principal queja venía por ese juego de palabras: “Dice que no se llama 'La Campa', que se llama María José Campanario”. Además, añadió García, “hay unos vídeos que tampoco le han hecho mucha gracia”.

Desde Espejo Público mantuvieron el mote durante unos minutos más y trataron de quitarle hierro al asunto. “Que te llamen 'La' ya implica que eres un poder mediático”, reaccionó la presentadora, Susanna Griso, tomando como ejemplo a “La Faraona”.

Dicho esto, su compañera Gemma López zanjó la polémica dándole una de cal y otra de arena: “Todos somos el pasado que hemos tenido, a veces más acertado y otras veces, menos. El mérito es que ella no es la mujer de Jesulín, es María José Campanario”.