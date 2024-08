Joaquín desvela ¿por error? la fecha de estreno de su nuevo programa en Antena 3, que apunta contra 'Gran Hermano'

Poco a poco, las principales cadenas están recomponiendo su programación para el comienzo del nuevo curso, con sus grandes bazas ya establecidas en la parrilla. Telecinco, por ejemplo, ya ha programado el estreno del nuevo Gran Hermano en la noche del jueves 5 de septiembre. Por el momento, Antena 3 no había dado detalles de la oferta que plantea para enfrentarse al regreso del reality show con Jorge Javier Vázquez, pero una de sus actuales estrellas se ha encargado de hacerlo, parece, antes de tiempo.

Joaquín Sánchez ha anunciado que su nueva experiencia como presentador en Atresmedia, Emparejados, llegará esa misma noche. Así lo declaró él mismo durante una entrevista con El Partidazo de Cadena Cope en la noche del miércoles 27.

A falta de confirmación por parte del grupo privado, el exfutbolista reiteró hasta en dos ocasiones la fecha de emisión de este nuevo espacio, en el que comparte responsabilidad con su esposa, Susana Saborido. “El día 5 de septiembre, después de El Hormiguero”, dijo cuando Juanma Castaño le preguntó si tenía fecha cerrada.

Una única entrega, pero... “si gusta, pues ya veremos”

Luego lo repitió: “Es un programa único, especial, y lo emiten el 5 de septiembre”. En efecto, Emparejados se planteó como un formato especial de una única emisión. “Si gusta, pues... ya veremos”, dejó caer Joaquín, que dio algunos detalles del contenido.

Según dijo, en Emparejados “pasa de todo” y junto a su mujer trata de “encontrar el amor” para otras personas. “Hago un poco de celestina”, añadió. “El Jesús Puente del siglo XXI”, lo definieron en la mesa del programa, algo que gustó al exdeportista, si bien matizó en alusión al recordado presentador de Lo que necesitas es amor: “Pero con un poquito más de pelo”.

No es este el único formato que tiene pendiente, pues también ha grabado la serie documental Capitán en América., en la que realiza la ruta 66 por Estados Unidos en autocaravana y acompañado por toda su familia. “Fue una experiencia brutal. Dura, porque en un reality tienes que grabar a todas horas, pero inolvidable. Es un viaje que si no lo haces así”.

Joaquín aprovechó para mostrarse agradecido por esta nueva carrera profesional que ha iniciado una vez su andadura en campos de fútbol llegó a su final. “Nunca podía imaginar que me hubiera dedicado a la tele, con todas las facilidades que se me dan. No me podía imaginar seguir haciendo cosas”, comenta, agradecido por “hacer lo que me gusta después de haberme retirado del fútbol”.

Como decimos, Antena 3 no ha confirmado aún la alineación de Joaquín ante Gran Hermano. Por de pronto, en la presente semana, la noche del jueves 29 de agosto estará ocupada por el final de la serie italiana ¡Buenos días, mamá!.