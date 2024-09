López y Leal se “pican” en su nuevo programa en Antena 3: “Los castigos podrían estar diseñados por Mediaset”

A apenas unas horas de su gran estreno, Antena 3 ha presentado en el FesTVal 2024 su nueva apuesta de entretenimiento para el prime time López y Leal contra el canal, que llega este mismo miércoles 4 de septiembre a las 22:45 horas. Un formato conducido por Eva González en el que dos de los presentadores estrella de Atresmedia “hacen match” y despliegan su carisma para mostrar una cara hasta ahora desconocida por los espectadores.

En el programa, adaptación del formato internacional Beat the Channel, Roberto Leal e Iñaki López jugarán como un equipo y se enfrentarán en cada entrega a una serie de retos físicos y mentales. Al final de cada emisión se elegirá si ellos ganan o pierden contra la cadena. Si resultan ganadores tendrán un valioso y preciado tiempo delante de la cámara para poder hacer y decir lo que quieran. Si pierden, sin embargo, se deben poner a las órdenes de la cadena durante un día completo.

“López y Leal contra el canal se incorpora a nuestro catálogo de entretenimiento para dar todavía más diversidad, puesto que es un género que no sabría calificar muy bien. Son retos, pero es humor, entretenimiento familiar, entretenimiento puro. Un programa muy original y muy divertido. Creo que el espectador en España no ha visto nada parecido”, ha comentado Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele.

Antena 3 enseña ya las primeras pruebas e invitados de 'López y Leal contra el canal': "Podéis morir aplastados"

La directiva considera que “este formato requiere un tándem que haga match, que tenga química y muchas ganas de pasarlo bien. Eso lo hemos aprobado con sobresaliente. Son dos de los presentadores más carismáticos del grupo y vais a descubrir cosas que no se conocían de ellos. Son ingobernables, pero nos han hecho llorar de risa”. “Ellos dos no habían coincidido antes y parece que hayan estado trabajando juntos toda la vida. Tienen una dinámica entre ellos maravillosa, se complementan muy bien. Uno lo hace casi todo bien y el otro lo intenta”, ha añadido en ese sentido Edi Walter, CEO de la productora Boxfish.

Del “picado” Leal al “gamberro” López

Ferreiro ha destacado la “faceta competitiva” del presentador de Pasapalabra (algo que ya nos adelantó Iñaki López en una entrevista con verTele) y la “espontaneidad” del de Más Vale Tarde como grandes armas de este nuevo programa de prime time. Algo que ha subrayado también Eva González, que ha intervenido en la rueda de prensa por vídeo: “A Roberto lo adoro, pero he descubierto una cosa de él y es que es un picado y hace cualquier cosa por ganar. Y luego Iñaki, qué tío más gamberro, más rápido de mente... Os vais a reír un montón”.

Los aludidos, presentes en la rueda de prensa, han asumido su rol: “Me gusta que se me presente como un picado, porque es verdad. En todos los programas que he presentado no se ve ese perfil, pero creo que requiere ser un picado para participar en este programa. Lo hemos dado todo y hacía tiempo que no me reía tanto grabando”, ha comentado Roberto Leal, que considera “un placer” hacer este programa mano a mano con “una auténtica metralleta” como Iñaki López: “Acongoja y humilla a cualquiera que se enfrente a él”.

El conductor de laSexta, por su parte, ha apuntado: “Yo siempre he sido más de la filosofía de que lo importante es participar”, y ha bromeado con la premisa del programa: “Lo interesante es gastarte la pasta del CEO de Atresmedia en lo que nos daba la gana. Lo hemos podido hacer en alguna ocasión y ha sido maravilloso”.

Respecto a los castigos a los que se ha sometido al perdedor de cada programa, Iñaki ha dicho que “no han tenido piedad” e incluso ha tirado de humor para reflejar la dureza de los mismo: “Los castigos bien podrían estar diseñados por Mediaset”. “Dicen que la tele está haciendo todo el rato los mismos formatos, algo como esto yo no lo había visto hasta ahora”, ha reivindicado para finalizar.

Así es 'López y Leal contra el canal'

López y Leal contra el canal es un programa totalmente novedoso que pone a dos de los presentadores más reconocidos de Atresmedia contra la propia cadena. Con un tono familiar, de humor y diversión, por el programa también pasarán numerosos rostros conocidos y relacionados con Atresmedia que serán los que se enfrenten a López y Leal en las pruebas.

En el arranque de cada entrega, Roberto Leal e Iñaki López sabrán el castigo al que se enfrentarán si no pasan la prueba. A partir de ese momento, tendrán que hacer frente a cinco pruebas distintas. De las cinco, una siempre se realizará en el exterior. Ganar o perder estas pruebas les dará ventaja en la gran prueba final.

Será en la prueba final en la que se lo juegan todo. Si ganan, tendrán un espacio en Atresplayer para hacer y decir lo que ellos quieran a los espectadores. Si pierden, tendrán que hacer el castigo correspondiente de cada entrega.