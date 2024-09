laSexta presenta 'El Piano', su nuevo “anti-talent show” con Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika como estrella

Atresmedia ha inaugurado este martes 3 de septiembre su presencia en el FesTVal 2024 con la presentación de El Piano, el nuevo formato estelar para laSexta con Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika. Una apuesta musical que definen como “el anti-talent show” y que llega a la cadena para “completar la oferta de entretenimiento e información con un poquito de emoción”.

Así lo ha asegurado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo de comunicación, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que también han estado presentes las tres estrellas musicales junto a Mario Briongos, CEO de Fremantle España.

“El Piano es un formato que aúna calidad, innovación y talento. Para el espectador tiene música y tiene emoción. Es una manera de contar historias de todo tipo a través de la música: de solidaridad, de superación, historias bonitas, tristes... Lo hemos calificado como el ”anti-talent show“ porque los participantes no buscan un premio, sino expresarse a través del piano”, ha añadido la directiva.

En este nuevo programa, adaptación del éxito de Channel 4, Pablo López y Mika buscan al mejor pianista aficionado del país sin que los propios participantes lo sepan, ya que asisten a sus actuaciones desde una sala ajena a todas las miradas. La maestra de ceremonias es Ruth Lorenzo, “la conductora de estas historias que con su talento y empatía consigue que las personas se abran con ella”.

“Mi papel dentro del formato es conectar con esas personas que vienen a expresar su amor por la música, lo que supone para ellos. He vivido una montaña rusa de emociones: desde la risa que no me podía contener hasta las lágrimas. He podido conectar con cada uno de ellos, vemos mucha verdad y eso es algo muy refrescante para la televisión de hoy. Llega al corazón. Sólo espero que el público lo reciba con tanto amor como el que le hemos dado nosotros”, ha comentado la presentadora.

En ese sentido, Mario Briongos, el productor del formato, ha asegurado que “El Piano es una apuesta muy valiente”. “En el prime time que tenemos actualmente es una apuesta arriesgada pero muy bonita. No se trata de ir a un conservatorio y encontrar a bestias pardas del piano, sino buscar historias y a gente que se comunique con el piano a nivel vital”.

Este nuevo programa se estrenará en laSexta en la presente temporada, todavía sin fecha. Tendrá seis episodios autoconclusivos, cada uno con un “ganador” que se lleva un piano a casa como premio. Además, tal como han desvelado en la rueda de prensa, habrá un episodio final que será diferente al de la versión original británica y el resto de adaptaciones internacionales: “En otros formatos hacen una especie de recital en un teatro, y nosotros hemos hecho una experiencia única”, ha anticipado el productor.

Pablo López y Mika, dos estrellas en 'El Piano'

El reclamo mediático de El Piano son Pablo López y Mika, los jueces y estrellas del programa que tienen un papel clave. Para el primero, esta es su nueva experiencia musical con Atresmedia tras La Voz. Para el segundo, un debut televisivo en España con el que se ha implicado al máximo, ya que ha aprendido español expresamente para poder formar parte de esta apuesta.

“Ha sido una experiencia extremadamente verdadera. En estos últimos años he compaginado mis giras con la televisión en diferentes países y es la primera vez que hago algo en España. He aprendido español para hacer este proyecto”, ha contado ante la prensa, desvelando que ha descartado participar después en otras versiones internacionales por lo que ha supuesto para él la de laSexta: “He rechazado hacer el formato El Piano en otros países después de la experiencia que hemos tenido. Eso es porque desde el principio he tenido la motivación para hacer este programa y no forzar mecanismos televisivos en algo que es un experimento”.

El artista internacional ha expresado además que “este formato delicado y pequeño, con un potencial muy grande, es una ventana a la vida de estas personas que normalmente no tienen la oportunidad de contar sus historias. Personas que no pueden o no quieren ir a La Voz o a otros programas de talento. Vienen a nosotros y hacen una cosa muy diferente”.

Por su parte, Pablo López ha contado que “he participado en muchas historias alrededor de un piano, pero aquí acababa agotado. He tocado en estaciones, y mi alma entraba y se iba con cada persona que estaba allí. La música es algo inexplicable y poder expresarse a través de un piano es una suerte y a la vez un desgarro. Estoy orgulloso de estar aquí y estoy deseando vivirlo ahora como un espectador más”.

Así es 'El Piano'

El programa recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por dos aclamados pianistas que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta.

Al final de cada episodio y de estas audiciones, los participantes son citados en un mismo lugar y allí descubrirán quiénes son los aclamados pianistas profesionales. Tras ver cómo tocan el piano, serán ellos mismos los que les expliquen qué buscan y anunciarán quién es el ganador del episodio. Será un momento de celebración y alegría puesto que, además, podrán tocar el piano juntos.

Además de mostrar su don con las teclas del piano, el programa permitirá conocer mucho mejor a los pianistas aficionados y sus inquietudes. Todos comparten una pasión: el piano.