'Gran Hermano' desvela por sorpresa a su primera concursante oficial y anuncia cómo será su triple emisión semanal

La sintonía de Gran Hermano ha empezado a sonar este lunes 2 de septiembre en el FesTVal 2024 de Vitoria, desde donde Telecinco ha presentado por todo lo alto la vuelta de su reality con anónimos con el anuncio en directo de su primera concursante oficial.

A apenas tres días del estreno de la decimonovena edición en prime time, Mediaset ha aprovechado la presentación ante la prensa -a la que ha asistido verTele- para sorprender a los presentes desvelando la identidad de una de las anónimas que el próximo jueves 5 de septiembre entrará en la casa de Guadalix de la Sierra.

Ha sido Jorge Javier Vázquez, protagonista del evento junto a Ion Aramendi, míticos exconcursantes de Gran Hermano y los responsables de Mediaset y Zeppelin TV, quien ha tomado la palabra para dirigirse al público congregado en el Palacio de Congresos de Vitoria para dar una noticia inesperada: “El casting sigue abierto, y uno de vosotros entra el jueves en Gran Hermano. Al acabar la noche dirá adiós a su vida y se dirigirá hacia Guadalix”.

El presentador ha pedido el sobre a la azafata del evento, que desconocía que iba a ser ella la primera gran protagonista de esta nueva edición de GH. Se trata de Maica, una joven de 25 años procedente de Cartagena que es visitadora médica y también azafata. “Esto es mi sueño, creía que no iba a entrar”, ha reaccionado, sin poder contener la emoción.

Tal como ha explicado ella misma, fue una de las 100.000 personas anónimas que se han presentado al casting de Gran Hermano con la ilusión de entrar en Guadalix. Sin embargo, hace pocos días le llegó una llamada del equipo del programa que descartaba su participación: “He llorado mucho. Cada fase del casting la he hecho con una ilusión y una emoción en el cuerpo con la que no he vivido nada antes. Ya me veía, y hace una semana me dijeron que no me iban a coger porque no encajaba, y que a cambio viniera aquí de azafata”. Una estrategia que ya utilizó el reality con Marta Peñate, a quien sorprendió también en la presentación de su edición con Mercedes Milà.

“En cuanto bajes de este escenario te vas a Guadalix de la Sierra”, le ha dicho Jorge Javier Vázquez, que el próximo jueves día 5 anunciará al segundo concursante oficial en su programa El diario de Jorge, en la víspera del estreno. Los responsables de GH no han querido confirmar el número total de participantes que formarán parte de la edición, emplazando a los presentes a conocer todas las sorpresas en la gala.

Telecinco anuncia triple gala semanal y descarta adelantarlas

En la rueda de prensa de Telecinco, que más allá del gran anuncio de su primera concursante no ha desvelado las novedades que presentará esta nueva edición de Gran Hermano, la cadena ha confirmado que habrá triple gala semanal del reality. Tras el estreno este jueves, Ion Aramendi presentará el domingo el Debate y Jorge Javier Vázquez retomará el mando el martes con una gala especial.

“Al ser un casting de anónimos es importante que las primeras semanas vayamos conociendo bien a los concursantes. Creemos que es bueno que en las primeras semanas puedan existir tres galas”, ha asegurado Jaime Guerra, director de la División de Contenidos de Mediaset España, sin acotar cuánto tiempo permanecerá esta estrategia de parrilla.

Además, el directivo también ha asegurado que las galas del reality -salvo el domingo- darán comienzo a las 23:00 horas, descartando un hipotético cambio de estrategia adelantando el prime time los días de GH. “Acabamos de lanzar una apuesta muy importante que es Babylon Show y todos los días el prime time comenzará a las once”.

*En elaboración