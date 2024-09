'Nacho Cano' irrumpió en 'El Intermedio': “Aquí en laSexta sois un poquito hijos de la luna”

Esta semana El Intermedio estrenó su temporada 19 con críticas al gobierno por la financiación de Catalunya y mensaje de Wyoming a Ayuso. En su segundo día irrumpió en plató Raúl Pérez “convertido” en Nacho Cano para demostrar la “persecución” de la que es víctima desde su detención por supuestas ilegalidades en las contrataciones de su musical 'Malinche'.

El Gran Wyoming no disimuló la sorpresa al ver al 'compositor' e ironizó con su habitual humor: “Teniendo en cuenta que los 17 bailarines se han ido a México y que la directora de operaciones está en paradero desconocido... más que una persecución esto parece que alguien se está escaqueando”.

El presentador le preguntó por las últimas noticias sobre su presunta explotación de inmigrantes pero 'Nacho' hizo ver que no entendía de lo que hablaba: “Donde vosotros veis explotación, Malinche, yo veo rigor histórico (...) si vamos a hablar de la conquista de América habrá que robar a los mexicanos”.

Y volvió a hablar de Isabel Díaz Ayuso: “Me van a juzgar por ser amigo de ella. No me avergüenzo de decirlo... Isabel Díaz Ayuso y yo hemos traído la prosperidad a la ciudad de Madrid”, aseguró. Palabras sobre las que Wyoming bromeaba: “El proceso de Nacho Cano da para un musical de Nacho cano que empezaría cantando delante del juez”.

Momento en el que el músico salió de plató, volvió a entrar y así en repetidas ocasiones: “Aquí en laSexta sois un poquito hijos de la luna. Me queréis ver caer y no lo vais a conseguir”, aseguró.

Para acabar su visita al plató de El Intermedio con una actuación musical: “Este país no me deja emprender. Sueldos, contratos, así no hago caja. Con lo sencillo que era pagar en B”, decía en una de sus estrofas.