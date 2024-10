Mario Casas vivió “años complicados” con 'Los hombres de Paco' y se planteó su retirada: “Dudaba mucho de mí”

El nombre de Mario Casas siempre estará ligado a SMS, Los hombres de Paco y El Barco, las series con las que se hizo extremadamente famoso hace ya casi dos décadas. Durante aquel “boom” en el que le llovieron los personajes de ficción, el actor tuvo que lidiar con el éxito y se enfrentó a un dilema que sería trascendental para su carrera profesional: ¿quería seguir siendo ese 'Mario' rompecorazones, o debía enfocarse hacia otro tipo de historias?

El gallego, que ahora tiene 38 años, se frenó en seco para cambiar de rumbo. “Hubo un momento, con 23 o 24 años, que hice varios personajes que fueron un boom. Se juntaron El barco, Los hombres de Paco y Tres metros sobre el cielo. Yo no me sentía encasillado, porque, a la vez, hacía proyectos distintos como Fuga de cerebros, La mula y Mentiras y gordas, pero pasaron más desapercibidos, porque al público y a la prensa les interesaba el otro Mario. Era el que, a lo mejor, más vendía”, le ha contado a la revista Elle.

En ese momento, al comprobar que el público y los medios trataban de encasillarlo, Mario Casas sintió que había perdido el control de su propio trabajo: “Ahí sí sentí que mi carrera se estaba yendo hacia un lugar que no era el que yo quería, no era ese Mario. Así que dije: 'Voy a parar, voy a jugármela'. Durante más de un año, si me ofrecían alguna cosa que me devolvía a ese sitio, decía que no”.

Confiesa que incluso se planteó tirar la toalla. “Lo pasaba fatal y dudaba mucho de mí, pero enseguida aparecía mi gente, me daba la mano y me recordaba todo, para que entendiese por qué estaba ahí. Con el boom no sabía hacia dónde iba en la interpretación, ni conmigo mismo”, le cuenta a Elle ahora que han pasado casi dos décadas de aquella etapa en la que vivió tantas sensaciones encontradas.

“Con Los hombres de Paco viví unos años complicados”, recuerda sobre la serie de Antena 3 en la que interpretó a Aitor Carrasco. En aquellos años, dice, “la prensa y el público” le dieron “mucha caña” porque su personaje puso en jake la relación de Sara (Michelle Jenner) y Lucas (Hugo Silva): “La gente se cree a los personajes que ve, y como entré a romper la pareja de España, fue heavy”.

Pero después de esa etapa turbulenta llegaron nuevas oportunidades. En 2012 le ofrecieron un papel en la película de Alberto Rodríguez Grupo 7, donde compartió protagonismo con Antonio de la Torre, y a partir de entonces “empezó a cambiar todo”.

En su cambio de registro ha recibido multitud de premios y nominaciones por La mula, Mi gran noche, Las brujas de Zugarramurdi, Palmeras en la nieve y El fotógrafo de Mauthausen. En 2021 le otorgaron el Goya a Mejor Actor Protagonista por No matarás, y próximamente estrenará Escape, la nueva cinta de Rodrigo Cortés que cuenta con la producción de Martin Scorsese.