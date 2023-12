Marta Robles anuncia que le han extirpado dos tumores benignos y lanza un mensaje contra los estigmas

Marta Robles se ha sometido a dos operaciones médicas con el objetivo de que le extirparan dos tumores benignos. “Estoy enormemente contenta”, dice la presentadora en un vídeo que ha compartido en las redes sociales. Contenta porque se temía que los bultos fueran malignos, pero han acabado teniendo menos gravedad de la esperada.

Del mismo modo, se siente “desestigmatizada”, pues “cuando la palabra cáncer planea sobre nosotros, algunos te tratan de manera diferente, con pena, con angustia y con miedo”.

Otra lección que ha aprendido durante este trance es que las redes sociales no son un buen escaparate de para la vida de nadie. “Instagram es un espejismo. Por mucho que lo digan mis amigos, no soy tan dura e indestructible. Todos buscamos la aprobación de los demás mostrando nuestra sonrisa. Eso está muy bien pero no a costa de nosotros mismos”, reflexiona.

Por último, la periodista madrileña, que ha estado ausente una temporada por este problema de salud, quiere mostrar su fragilidad, no sólo las alegrías de la vida, y pide a los demás que hagan lo mismo: “Quiero quererme a mí misma y a los demás tal y como somos y verles de una manera diferente, y quiero que hagan lo mismo conmigo. Ahora vuelvo a la vida después de muchas enfermedades familiares, y de remate la mía, y estoy con ganas de ser quien soy”.