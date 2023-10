Cambio de cromos en 'MasterChef Celebrity' con repesca de un actor y expulsión de otro: “Es un batacazo”

TVE emitió este jueves 12 de octubre una nueva gala de MasterChef Celebrity, la sexta de esta octava edición, donde tuvo lugar un “cambio de cromos” en el grupo de aspirantes con la salida de Jorge Sanz y el regreso de Miguel Diosdado como repescado.

El trago amargo se lo llevó el primero de ellos, uno de los concursantes más queridos de la temporada, que afirmó haber sufrido “un batacazo de nivel” por su temprana expulsión. Fue tras perder la prueba de eliminación en una muerte súbita contra Daniel Illescas y Álvaro Muñoz Escassi, que se libraron por los pelos de colgar el delantal.

Mejor le fueron las cosas a Diosdado, que fue el elegido para volver tras sólo un programa fuera de las cocinas. Recordemos que su salida se produjo en la cuarta entrega, cuando por un giro de guion el jurado formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz decidió 'cargarse' a dos participantes de una tacada y el actor tuvo que hacer las maletas junto a Palito Dominguín. Ahora tendrá una segunda oportunidad.

Toñi Moreno, la mejor de una primera prueba no exenta de polémica

La noche comenzó con una primera prueba repleta de humor. Los cómicos Juan Dávila, Leo Harlem y Xavier Deltell visitaron el programa para ser cómplices de los aspirantes y dictarles sus recetas por teléfono. Sin embargo, su ayuda no fue del todo útil para los famosos, que calificaron de “horrorosas” las explicaciones de los humoristas.

Los que salieron peor parados de su cocinado fueron Jesulín y Álvaro Muñoz Escassi, los señalados como los más flojos. Por su parte, Toñi Moreno y Jorge Sanz fueron elegidos por los jueces como los mejores en este primer reto del programa 6.

Los compañeros celebraron por anticipado la victoria del actor por las buenas críticas a su elaboración, pero quien terminó llevando el brazalete de capitana fue la presentadora. Su plato formará parte de la carta del restaurante de MasterChef.

La prueba no estuvo exenta de polémica, y es que hubo un momento del cocinado que recibió críticas en redes sociales. Los protagonistas fueron Blanca Romero y Xavier Deltell, quien aprovechó que la actriz tenía que elaborar un plato con lengua para pedirle un beso.

“He pedido venir a verte”, le dijo el cómico al encontrarse con ella. Tras bromear sobre su soltería, la concursante contó cómo se ruedan los besos en ficción: “Cuando ruedo secuencias de besos no nos metemos la lengua los actores”.

“¿Podríamos hacer un pequeño ejemplo?”, le propuso Deltell. “Como me metas la lengua te meto en el baño y te reviento”, respondió ella con humor, y el humorista insistió: “Sólo una pequeña secuencia, un segundo”. Ya en sus declaraciones a cámara, Blanca Romero dijo que el invitado podría ser su “abuelo”: “Porque no tenía sartenes, si no le doy un sartenazo”, comentó, para después quitarle hierro al asunto: “Es majo eh, es muy simpático”.

"Si es mi abuelo, porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo" #MCCelebrity pic.twitter.com/uU2jlIrXM1 — MasterChef (@MasterChef_es) 12 de octubre de 2023

Miguel Diosdado vuelve y cumple su promesa

En la prueba de exteriores, MasterChef aprovechó el paraje de Puy du Fou para celebrar su ya clásica repesca. Genoveva Casanova, Sandra Gago, César Cadaval, Tania Llasera, Palito Dominguín y Miguel Diosdado volvieron al programa para jugarse recuperar su plaza en las cocinas, y quien lo logró fue el último de ellos.

Lo hizo tras un reto que consistía en recrear un menú elaborado por todo un ganador como Carlos Maldonado, que propuso a los concursantes una selección de platos tradicionales del siglo de Oro como un pisto con huevos o arroz con conejo. Los aspirantes a la repesca, sin embargo, se encargaron de realizar los postres.

Miguel Diosdado fue el primero en presentar su elaboración y además, la suya fue la que más gustó a los jueces. El actor había prometido raparse el pelo en caso de volver a las cocinas, algo que le recordó Jordi Cruz en cuanto dijeron su nombre:“¡Se te va a caer el pelo!”. “Soy un hombre de palabra y tengo una promesa por cumplir”, comentó el repescado, reafirmando su apuesta. “El pelo vuelve a crecer. Oportunidades como esta solo hay una y yo la voy a aprovechar”, expresó, feliz de regresar.

¡Miguel cumple su sueño de ser repescado y volver a las cocinas! #MCCelebrity pic.twitter.com/M0JTA39a4b — MasterChef (@MasterChef_es) 12 de octubre de 2023

Al llegar de vuelta a las cocinas para la prueba de eliminación, los jueces le reprocharon no ir ya rapado y le dieron una maquinilla. “No tengo muy clara cuál es la forma de mi cabeza”, dijo él, que prometió afeitarse en la galería mientras sus compañeros cocinaban. Y lo cumplió.

Adiós a Jorge Sanz: “Me habéis dado una lección de humildad”

En lo que respecta al último y definitivo reto del programa 6, la cruz se la llevó Jorge Sanz. El actor se enfrentó a la prueba de eliminación por formar parte del equipo de Jesulín en exteriores, que perdió ante el de Toñi Moreno.

El desafío en cuestión fue una muerte súbita en la que Jorge Sanz, Eduardo Casanova, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi y Jesús Janeiro tenían delante una mesa giratoria con 48 ingredientes de todo tipo. Cada uno de ellos podía elegir únicamente cuatro para su primer plato libre. El mejor de ellos se salvaba automáticamente y el resto tenía que realizar otra nueva elaboración con otros ingredientes para salvarse, y así hasta quedar sólo tres.

Jorge, Daniel y Álvaro se enfrentaron a la decisión final de los jueces, que se decantaron por la expulsión del primero de ellos. “Has ido de regular a mal. No has estado cómodo y eso se ha notado”, sentenció Pepe.

El actor, que era uno de los aspirantes más queridos de la edición, tuvo que despedirse antes de lo que esperaba: “Me he pegado un batacazo de nivel. Ha sido una lección de humildad la que me habéis dado aquí y os lo agradezco”, admitió. “Siempre te he visto correctísimo y encantador, no has venido de sobrado”, le dijo el juez. “Me voy más humilde de lo que vine. Me hubiera gustado dar más juego”, zanjó el expulsado, que apostó que Blanca Romero se llevará el premio en esta edición.