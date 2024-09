Mercedes Milá deja descolocado a Jorge Javier con su respuesta sobre 'GH': “No he vivido el éxito de nadie”

Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez coincidieron este sábado en la ceremonia de clausura del FesTVal de Vitoria. Sobre la alfombra naranja escenificaron su buena relación y la admiración que sienten el uno por el otro, pero la catalana hizo una confesión que dejó trastocado al showman de Mediaset.

Juntos y abrazados. Así se mostraron ante los periodistas que cubrían esta última jornada del festival televisivo. Como cabría esperar, se les preguntó por Gran Hermano, el reality en el que Jorge Javier sustituyó a Mercedes hace ya ocho años.

El programa acaba de estrenar su nueva edición en Telecinco y ha sido un éxito de audiencia, sin embargo, Milá, que siempre se ha declarado una fiel seguidora de este formato al que estará eternamente ligada, no vio la primera gala de la nueva temporada, emitida el pasado jueves.

“¿Cómo has vivido este éxito de la vuelta de Gran Hermano?”, le preguntó uno de los reporteros. “No he vivido el éxito de nadie”, contestó ella para sorpresa de los informadores, aunque Jorge Javier trató de quitarle hierro al comentario: “Ella tiene ya mucho éxito, entonces, ¿para qué va a vivir del de los demás?”, añadió con sorna.

Al percatarse de que su respuesta podría malinterpretarse, Milá dio a entender que “todavía” no ha “vivido Gran Hermano” porque no ha tenido tiempo. Y al saber que el reality ha vuelto con muy buenos datos de audiencia, ella reaccionó con sorpresa y alegría: “¿Ah, sí? Pues me alegro infinito”.

Los dos siguieron haciéndose muestras de cariño con más o menos ironía. “Mercedes y yo tenemos una relación de admiración desde hace muchos años. Ella siempre me premia con su cariño”, dijo entre risas.

Siguieron agarrados unos segundos más. “¿Pero cómo no nos vamos a caer bien si encima somos catalanes? Ella es la maestra y yo, el que viene detrás”, agregó el presentador de Mediaset antes de que ella reconociera que, efectivamente, estaba “contenta” por haber tenido un relevo como este al frente del reality.