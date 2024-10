El momento en el que Gonzo frenó a un moderador de contenido “para no dar pistas” a los pedófilos

Este domingo, Salvados emitió la primera de las dos entregas tituladas Redes sociales: la fábrica del terror. Un especial en el que el programa desvela lo que realmente ocurre en las plataformas que usamos diariamente.

Para hacerlo, Gonzo entrevistó a Arturo Béjar, el que fuera jefe de protección y cuidado de Facebook entre 2009 y 2015, que puso contra las cuerdas a Mark Zukerberg ante los ojos de todo el mundo con su testimonio en el Senado de los EE.UU.

Pero no fue el único. El presentador también habló con un trabajador de la empresa que tiene como objetivo moderar los contenidos de Instagram y Facebook. Algo que, según confesó, le ha dejado “traumatizado”.

En un momento de la conversación, explicó a Gonzo que ese mismo día había “escala un contenido de alguien solicitando pornografía infantil”. Algo que se puede encontrar “fácilmente. Si ves la fotografía de una menor, buscas los comentarios que pueden llegar a hacer y te sorprenderá la cantidad de cosas, delitos que puede llegar a generar”.

El presentador se sorprendía con que fuera algo tan “accesible a cualquier usuario” y el moderador le facilitó la forma de llegar a eso: “Haz el ejercicio de poner por ejemplo hashtag....”. Instante en el que la edición emitió un pitido y Gonzo le interrumpió: “Espera, perdona, no sigas porque no me gustaría que estas pistas se conozcan gracias a través del programa”.

Lo que sí le pidió Gonzo es que le mandara “capturas de pantalla” de lo que estaba contando y él aceptó. “Yo que trabajo desde dentro y miro tanto el perfil del que escribe como del menor que sube contenido, te das cuenta que es la forma más sencilla y que puede terminar en tráfico sexual infantil” aseguró.

Minutos después, cuando Gonzo mostraba estas capturas de pantalla a Béjar, provocaba el llanto de este exdirectivo al ver lo que ocurría en el lugar en el que él mismo había trabajado: “Lloro cuando veo estas cosas, después de los años que pasé para que no ocurrieran, porque veo la cantidad de sufrimiento prevenible y lo único que puedo hacer es mi filtración, hablar contigo... pero cada niño que vive eso uno lo ve y lo siente”.