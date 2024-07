Pablo Ibarburu sorprendió a Broncano en su “última aparición en Movistar Plus+”, con vacile por su salto a TVE

La Resistencia ya cuenta los días para su despedida definitiva de Movistar Plus+ antes de saltar a La 1 de TVE. Aprovechando su última colaboración con David Broncano en la plataforma, Pablo Ibarburu dedicó su sección de este martes 2 de julio a recordar cómo la empresa de Telefónica le ha “cambiado la vida” desde que era un niño hasta que se convirtió en un cómico profesional.

“Es mi última aparición en Movistar Plus+”, anunció con tristeza el humorista. Con un tono más serio de lo normal, Ibarburu afirmó que la compañía ha sido clave en su vida y lo demostró hablando de tres momentos trascendentales que le han marcado.

El primero se remonta a junio de 1998, cuando Movistar era Canal+ y emitía en España comedias estadounidenses de éxito: “Yo tenía ocho años y [en televisión] apareció un tipo que estaba hablando con un micrófono delante de gente callada. Ese tipo era Jerry Seinfeld, y estaba saliendo en su serie”, comentó.

El siguiente recuerdo corresponde a años después, ya siendo Digital+: “Yo no sabía qué podía hacer con mi vida y un día puse el Dial 23, Paramount Comedy, y había gente con un micrófono en España diciendo tonterías. Estaban Ernesto Sevilla, Raúl Cimas... había un tío igual que Ricardo Castella pero con pelo. Descubrí que me podía ganar la vida, y me cambió la vida”, relató el colaborador de Broncano.

Tras encontrar su pasión gracias a la televisión, ya en septiembre de 2018, ocurrió otro momento clave en su vida: “Ya estaba trabajando como cómico y me llamó por teléfono un señor. Era Quequé y me dijo que fuera a trabajar a Locomundo. En el año 2019 entré en aquel programa y veinte años después estaba trabajando en el mismo canal en el que había visto a Seinfeld”.

“No esperaba esta historia tan emotiva”, reaccionó el presentador de La Resistencia. En sus redes sociales, el programa ha compartido el relato de su colaborador con este mensaje: “Movistar le ha cambiado la vida a Pablo Ibarburu, a todos un poco. Han sido muchos años de entretenimiento”.

Pablo Ibarburu firma su contrato de 'socio' con Movistar+

Ya al final de su bloque, y como broche a esta última aparición en el programa formando parte de la plataforma, Ibarburu anunció sus planes para adquirir un compromiso por escrito con la compañía: “Esta era mi última sección y he decidido que me quiero dar de alta como socio. Hemos traído a un comercial de Movistar Plus+”.

El colaborador hablaba en serio, ya que dio la bienvenida en el plató a un comercial de la empresa que le llevó el contrato preparado para firmarlo. Un invitado sorpresa que soltó la respuesta que más ha descolocado a Broncano en los últimos programas, con 'vacile' por su salto a TVE.

“¿En qué canal se puede ver La Resistencia?”, preguntó Pablo Ibarburu, interesado por conocer los detalles de la plataforma ahora que está suscrito. “En La 1”, respondió el comercial, dejando al presentador cortado: “¿Pero qué dices, hombre?”.

Finalmente, Ibarburu acabó firmando un contrato como suscriptor de Movistar Plus+ apoyándose en la misma espalda de Broncano.