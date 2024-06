Denisse Peña “hizo sudar” a Broncano al recordarle que su serie de TVE acaba porque llega él

Denisse Peña y Gabriel Guevara acudieron a La Resistencia para promocionar la serie Desde el mañana, que se estrenó este mes de junio en Disney Plus.

Los actores visitaban por primera vez el programa de Movistar Plus+ y, lo que empezó siendo una entrevista de risas, acabó convirtiéndose, seguramente, en uno de los momentos más incomodos de la temporada para David Broncano.

Ella obsequió al presentador con una piedra, en referencia a la trama de la serie que venían a presentar, en la que los personajes tocan las piedras y ven el futuro. Aunque no fue el mejor regalo que ha recibido Broncano, lo que no sabía es que podía haber sido peor.

La charla transcurrió de forma natural y divertida, recordando los inicios de Peña como actriz en El Internado cuando solo tenía 6 años; desvelando que para la promoción les habían separado y mientras Marta Hazas y Álex González acudían a El Hormiguero, a ellos les tocó La Resistencia; y hasta saltando en el suelo para marcar su logro.

Finalmente llegaron las preguntas clásicas en las que Gabriel aseguró tener 1000 euros en el banco y Denisse haberse comprado una casa. Al pasar al tema del sexo, la joven sorprendió al responder que había tenido “cero” relaciones ese mes: “Trabajo en una diaria”. Momento en el que Broncano preguntó lo que hubiera preferido callar: “¿En cuál?” y Denisse se alegró ante su interés: “En 4 estrellas de la 1 de TVE por las noches”...

Se hizo un silencio y incómodo y Broncano agachó la cabeza con una risa nerviosa: “Quiero pensar que no son cosas relacionadas. Que son decisiones que se toman por distintos lados, me sabe mal ahora, claro...”. A lo que ella respondió recordando el regalo que le había hecho: “Estaba entre la piedra o mi finiquito, pero la piedra era más bonita”, dijo entre bromas.

Grison cayó en la cuenta de lo que estaba ocurriendo y no todos entendían: “¿Ella se pira porque entramos nosotros?”, - algo que aclaramos en el artículo sobre las verdades del fichaje de Broncano- a lo que el presentador respondió de forma afirmativa y volvió a calmar a la actriz: “Conozco a mucha gente que trabaja ahí pero sois todo gente muy talentosa y seguro que en breve hay nuevos proyectos”.

Denisse no dejaba de sonreír e intentar calmarle, ante lo gracioso de la actitud de Broncano: “Te he hecho sudar. Al final lo iba a sacar si no lo sacabas tú”, confesaba. Y el presentador se abanicaba: “Me entraron los calores. Hacía tiempo que la pregunta del sexo no acababa con giro imprevisto”, zanjó.