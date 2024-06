Marisa Paredes creó un grupo con 100 personas para “que no la felicitaran más” por gritar “¡fuera!” a Ayuso

Marisa Paredes acudió este martes como invitada al Late Xou con Marc Giró, el programa de La 2 de TVE presentado por el periodista que da nombre al formato. La actriz presentó su nueva película, 'Emergency Exit', y charló con Marc Giró sobre su vida (con emoción por recibir el regalo de una muñeca Mariquita Pérez que nunca le pudieron traer los Reyes Magos de niña) y sobre todo sobre su carrera profesional (desde que con 15 años hizo una huelga de hambre en casa porque su padre no la dejaba ser artista).

Y tampoco obvió su implicación política, aunque en ocasiones sea “un error”. Y es que la intérprete contó que no se lleva muy bien con las nuevas tecnologías, y algo que le ocurrió por ello. En diciembre, Marisa Paredes fue noticia por afear la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la capilla de Concha Velasco, llegando a gritarle “¡fuera!”, como recogió elDiario.es. La actriz contó lo sucedido, obviando que recibió muchos ataques por ello, pero también mensajes de ánimo.

Paredes bromeó en el Late Xou con que “ella parece que se enfadó”, refiriéndose a la presidenta madrileña; y explicó que para “pedir que no me felicitaran más”, decidió crear un grupo en WhatsApp con más de 100 contactos, con todos ellos a la vista, reconociendo que fue “un error” por no apañarse con las nuevas tecnologías, y bromeando con que había gente de muchos países.

Al darse rápidamente cuenta de su error, escribió para disculparse y decir a todos que se “quitaran”. Su problema es que luego no supo cómo disolver ese grupo, y alguien le dijo que no se podía y únicamente podía abandonarlo, por lo que optó por salirse: “Yo me salí”.

La sorpresa se la llevó dos meses después, cuando llegó a los Premios Goya y se enteró de que ese grupo que ella había creado, y que había abandonado poco después, seguía activo: “En los Goya, Ana Torrent me dijo: bueno, estoy encantada con este grupo que has organizado”, concluyó entre risas.

Su “no” a Hollywood

La entrevista de Marc Giró también permitió que Marisa Paredes, que es miembro de la Academia del Cine estadounidense, explicase por qué había decidido decir siempre que “no” a Hollywood, con una reflexión sobre el edadismo: