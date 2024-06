Isabel Gemio confesó su “asignatura pendiente en TV” y la razón de no tener un programa: “Me quitaron en los despachos”

Isabel Gemio acudió a Late Xou para promocionar su canal de Youtube donde es su propia jefa: “Está bien ser libre, hacer las entrevistas que me apetece, pero somos poquitos, humildes, a veces se me ocurren varias cosas y no se pueden hacer”, aseguró.

La presentadora comparó los programas digitales con la televisión: “Ahí tengo tiempo para hablar, eso ya en la televisión de hoy es imposible. El ritmo de ahora es demasiado acelere. Tan deprisa no se pueden decir o escuchar según qué cosas”.

En esa línea, Marc Giró le preguntó la razón de que no tuviera un programa de radio o de televisión ahora mismo, a lo que ella respondió directa: “La profesión se paró para mí, no hubo hueco. No me quiero quejar de ello, pero me sorprendió porque tenía mucho éxito en la radio. Fueron 14 años de los que me siento muy orgullosa”.

Preguntada por las razones que le dieron para apartarla: “Nunca me dijeron la razón, las decisiones de despacho nunca se dicen. Pero te diré eso de que 'me quitaron en los despachos pero no el público”, aseguró refiriéndose a la audiencia que tenía.

Giró también quiso saber si su carácter “controlador” del que ella misma había hablado, le había generado problemas: “En el fondo, la sociedad machista prefiere a una sumisa que a una persona libre con criterio, que se siente capaz de decir 'no', tener claro lo que quiere y no quiere. Yo soy muy inconformista, siempre me ha gustado tener claro lo que tengo que hacer”, zanjó.

Y antes de marcharse, el presentador le aseguró que le volverían a invitar, a lo que Gemio respondió: “Pues sí porque mi asignatura pendiente en televisión es un late night” puntualizó.