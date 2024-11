Paula Vázquez revela su “rollo” con un concursante de 'La isla de los famosos' y que descubrió en directo que tenía novia

Centrada ahora en Bake Off, Paula Vázquez ha echado la vista atrás para recordar su experiencia en otros conocidos programas del pasado, como La isla de los famosos. La gallega fue la presentadora de la adaptación de Antena 3 de Supervivientes, que cambió de cadena en 2003 tras las dos primeras ediciones con anónimos emitidas en Telecinco. Y más allá de lo que dio de sí en lo televisivo esa apuesta por Survivor de Atresmedia, lo que Vázquez revela es un momento cuando menos incómodo a nivel personal surgido durante una de esas ediciones que condujo.

Vázquez pasó recientemente por el videopodcast Yo Nunca, conducido por Raúl Massana, para contar que tuvo una “rollo” con un hombre que acabó participando en el reality de Antena 3, donde descubrió que este tenía novia.

“Yo tuve un rollete con alguien una vez. Estaba haciendo La isla de los famosos, y allí me lo encuentro de repente. Pensé: '¡Hostia, de concursante, no me jodas!'”, explicaba Vázquez. “Yo tenía pareja en el equipo, y mi pareja me dijo en ese momento: 'Le tienes que hacer una sorpresa, porque ha ganado la inmunidad, le tienes que estar esto, porque está su novia'. Me quedé...”.

Tuvo que dar entrada a su novia en el programa

Vázquez relató que la sorpresa en cuestión para este famoso era, para más inri, un anillo de compromiso que le había dado a su pareja oficial, con la que llevaba cuatro años de relación. “Cuatro años... Y de lo mío hacía dos meses”.

“Mientras tanto, el que me estaba viendo por la cámara era mi pareja, al que no quería contarle nada”, recuerda del violento instante. “Lo que no veía la gente es que yo estaba de espaldas a la cámara diciendo: 'Tengo una sorpresa para ti... ¿Te suena?'”. Su preocupación era “que no notase el cámara que estoy poniendo cara de que me estoy cagando en tu puta madre”, tal y como recordaba con mucho humor.

No solo eso, sino que el momento televisivo culminaba con la entrada en escena de la misma novia. Vázquez recordó con humor pícaro la escena que se vivió: “¡Que pase ella! ¡Vamos a hacernos las ETS todos juntos!”.

Vázquez volverá con más 'Bake Off' a TVE

Cabe decir que en ningún momento reveló el nombre de la otra persona. Vázquez presentó desde la isla tres ediciones del formato entre 2003 y 2004, sin que precisara en cuál de todas se produjo este momento. La primera de dichas ediciones contó en plató con Alonso Caparrós, labor que realizó Nuria Roca en las siguientes.

En el futuro más cercano, la presentadora volverá a ponerse a los mandos de la nueva edición de Bake Off, ya renovado por TVE.