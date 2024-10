Pelayo Díaz y Marina Rivers dejan clara su tensa relación en 'MasterChef': “Me mira por encima del hombro”

Pelayo Díaz y Marina Rivers dejaron claras sus diferencias en la quinta entrega de MasterChef Celebrity 9. El estilista ya dio pistas sobre ello la semana pasada, cuando soltó el siguiente comentario tras ver cómo la influencer sufría un percance durante la prueba de eliminación: “Pues cariño, a tu casa. No pasa nada, en tu casa no te quemas. Tienes esa casa que te acabas de comprar, que vas a comer pizza todos los días”.

El diseñador fue fuertemente criticado por aquellas palabras, que tuvo que explicar días más tarde en D Corazón. Con su comentario, el asturiano vino a decir que Marina siempre habla de los mismos temas, ya sea la casa que se ha comprado, que solo sabe hacer pizza o que hay una brecha generacional entre ella y el resto de concursantes (Marina es la única veinteañera del casting). Un discurso que defendió este lunes en el talent culinario de La 1.

Lo hizo, para ser exactos, en la prueba de exteriores, poco después de que Topacio Fresh insinuara que Pelayo es una persona rencorosa. Algo que él negó por completo: “Sinceramente, tengo una idea de mí que es muy alejada de una persona rencorosa. ¿De mechita corta? Sí. ¿De contestación rápida? También. ¿Rencorosa? No. Es más, si algo se puede decir de mí es que se me ve venir”.

“Pelayo me mira un poco por encima del hombro”

“¿Y crees que hay algún compañero al que no se lo ve venir?”, aprovechó para preguntarle Pepe Rodríguez. “Aquí hay morena que, ahora que he dicho morena, está echando para atrás en la cueva”, respondió el concursante señalando la zona en la que estaba Marina. “En vez de decir yo nombres tendrían que hacer un paneo por las caras, a ver quién está con el culito apretado ahora”, añadió después. “Marina, tú no te estarás dando por aludida, me imagino”, comentó Pepe a la influencer. “Pues no, la verdad. A lo mejor se refiere a mí, no sé”, respondió ella con rostro serio.

Acto seguido, Pelayo volvió a tomar la palabra. Esta vez que para decir que está “más de acuerdo con lo que dice” Rivers “fuera de las cocinas, que dentro”. “No creo que haya sobreactuación, creo que hace tanto hincapié en las generaciones y en la edad, que a mí, sinceramente, hay veces que acaba siendo como monotema”, señaló el que fuera colaborador de Cámbiame. “A mí me hace gracia el rollo generacional, que lo saquemos y nos riamos”, se defendió Marina, que encontró el apoyo de Pepe: “Estamos deseando aprender de las nuevas tendencias”.

A solas, y ante la cámara, la influencer también dijo que “Pelayo es un poco villano”. Una persona a la que “le gusta meter pullitas en cosas, le gusta hacer comentarios que están como fuera de lugar y me mira un poco por encima del hombro”. “Yo creo que por eso no funcionamos, y ya está. Qué podemos hacer. No se puede gustar a todo el mundo”, concluyó la madrileña.

Después, durante la prueba de exteriores, Marina y Pelayo tuvieron otro roce. La tiktoker se quejó del estado de la cocina, a lo que el diseñador le contestó lo siguiente: “Cariño, ponte a cocinar y deja de quejarte. Joder, la niña ésta. Ponte a hacer TikToks”. La influencer no contestó al comentario, probablemente porque no llegó a escucharlo por el bullicio que había a su alrededor durante la prueba.