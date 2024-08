Pepa Romero corta a un entrevistado por sus insultos y agresividad en Antena 3: “Violencia no, no se lo consiento”

Pepa Romero se vio obligada este jueves a intervenir durante una de sus entrevistas en YAS Verano, la versión estival de Y ahora Sonsoles en Antena 3. La presentadora tuvo que frenar a un arriero malagueño que entró en directo en el programa para defenderse de las acusaciones contra su sector por maltrato animal a algunos de sus burros, utilizando en todo momento un lenguaje malsonante y agresivo ante las cámaras.

Todo se desencadenó después de que Pepa Romero informase de la denuncia de un turista que acusó a un arriero de agredirle después de que se dispusiese a grabar las malas condiciones en las que se encuentran los llamados 'burro-taxis' de la ciudad andaluza.

“Este polémico servicio acumula denuncias de maltrato animal”, empezó explicando la periodista, que enseguida conectó con el lugar de los hechos para dar voz a los diferentes testimonios del conflicto. Uno de ellos fue el propio Ian, el británico que ha denunciado los presuntos abusos que sufren los animales y que aportó a Antena 3 las imágenes que había recogido cómo un arriero “se le echa encima” para detener su grabación.

Pepa Romero corta a un entrevistado por su agresividad

En el lado contrario, el programa habló también con Antonio, portavoz de los arrieros y cocheros de Málaga, que desde el primer momento utilizó palabras mal sonantes y agresivas para exponer su visión de lo ocurrido. El hombre negó el sufrimiento de los burros y se limitó a soltar insultos contra los denunciantes por su procedencia: “Vienen de su país para Andalucía a meterse con los burros”, aseguró.

Desde el plató, Valeria Vegas no pudo contenerse y defender su postura animalista: “Hemos inventado la rueda hace muchos años, como para seguir tirando de los animales. Somos un atraso de país para este tipo de cosas, usamos a los animales como nos da la gana. Les debemos mucho, no es necesario usar burros para desplazarse”, aseguró, desatando un gran aplauso entre el público presente en el estudio.

“No he ganado nada hoy con la mierda de manifestación que han montado”, se quejó, añadiendo que Ian “estuvo el domingo entero grabando y provocando este hombre y ahora se dedica al cuartel de la Guardia Civil a denunciar”. “No sé si hoy llegará a denunciar. Que le den una paliza que se cague vivo”, concluyó, en una incitación que obligó a Pepa Romero a cortarle.

“Antonio, eso no. Violencia, no. No se lo consiento. Por favor, esto no los lo haga”, interrumpió la presentadora, que viendo la actitud violenta del entrevistado desvió el relato hacia otra de las partes implicadas para, finalmente, parar la conexión y cambiar de asunto: “Es un tema muy polémico porque estamos hablando de animales”, remató.