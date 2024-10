Los presentadores de Eurovisión Junior 2024 toman la palabra, y RTVE detalla las canciones del Benidorm Fest 2025

RTVE ha celebrado este miércoles 16 de octubre una nueva rueda de prensa de Eurovisión Junior 2024, edición en la que la corporación pública española ejercerá de anfitriona en Madrid tras quedar en segunda posición el año pasado y renunciar Francia a volver a organizar el festival. La ocasión ha servido también para hablar de las canciones aspirantes al Benidorm Fest 2025, y ha contado con la presencia de los tres presentadores del festival infantil.

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García, que conducirán la vigesimosegunda edición de Eurovisión Junior, han asegurado que su “misión es que sea una gala divertida y que se vea la esencia de los españoles”.

Ruth Lorenzo ha afirmado que el objetivo es “transmitir la esencia disfrutona de los españoles” y Marc Clotet ha contado que ya han hecho la primera lectura del guion, que tiene “muchas sorpresas”, y que “es muy ilusionante estar ahí para cumplir los sueños de los niños”. “Mis compañeros son unos artistazos en todas sus facetas”, ha asegurado Melani García, al tiempo que Marc Clotet ha añadido que esa relación que están “generando va a traspasar la pantalla”.

Preguntada sobre cómo se están preparando, Ruth Lorenzo ha dicho que prefiere no pensarlo mucho. “Lo mío es cantar y ahí es donde yo entiendo lo que está sucediendo así que me estoy apoyando en mis compañeros, confío en el equipo que sabe muy bien lo que está haciendo, y me dejo llevar. Si tú disfrutas, el público lo disfruta contigo”. Marc Clotet ha afirmado que le encantan “los nuevos retos” y que está feliz “de participar en esta aventura que no sabía la magnitud que tiene”.

Halagos a la candidatura española con Chloe DelaRosa

Los tres han alabado la candidatura española en Eurovisión Junior 2024. “Veo a Chloe DelaRosa como la esencia de Eurovisión Junior”, ha indicado Melani, que ha destacado su “desparpajo, actitud y carisma”. Al mismo tiempo, ha señalado que 'Como la Lola' es una canción “muy divertida con un mensaje muy bonito de homenaje a Lola Flores y que todo el público va a poder cantar al unísono”.

Según la artista murciana, Chloe “tiene arte, la canción es muy divertida” y la ve “muy bien”. “Lo importante es que lo disfrute de verdad porque luego pasarán los años, verá su actuación y tiene que sentir que se lo pasó bien. Que vuelva a esa actuación y que le encante”, ha apostillado.

Melani García ha recordado su paso por Eurovisión Junior y su tercer puesto con 'Marte': “Quiero volver al escenario del festival y, además, me pone muy contenta que sea en España”. También ha recordado cómo vive esta fecha desde pequeña. “He sido fan de Eurovisión desde que tenía 3 o 4 años. Era un gran día para pasar en familia así que, tanto como artista como eurofan, quiero que la gente lo disfrute en casa tanto como lo hacía yo”, ha dicho.

Finalmente, Ruth Lorenzo ha rememorado los diez años que se cumplen desde su participación en Eurovisión con 'Dancing in the rain' y su noveno puesto. “Eurovisión me abrió las puertas para poder volver del Reino Unido, donde estaba desarrollando mi carrera. Esas puertas han sido tan grandes que estoy haciendo lo que más me gusta que es vivir de la música y hacerlo en Murcia. Es la felicidad absoluta”, ha concluido.

Vendió todas las entradas de la final en una hora

Este mismo martes 15, RTVE celebró que poco más de una hora después de que empezase la venta, “se han agotado las entradas para la gala de Eurovisión Junior 2024 en Madrid”, como informó en un comunicado.

La corporación pública lo considera como “una muestra del interés del público español en la XXII edición del festival infantil, organizado por la UER y RTVE en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid”, y recuerda que aún quedaban disponibles entradas para el ensayo general del 15 de noviembre.

Eurovisión tiene un nuevo director: Martin Green

Como recogió la agencia EFE también este martes 15, Martin Green, un experimentado organizador de eventos en el Reino Unido, será a partir de noviembre el nuevo director del Festival de Eurovisión, un nuevo puesto creado por la UER para intentar mejorar la gestión de éste tras las controversias de 2024. Green ha producido eventos tan importantes como las ceremonias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, los Juegos de la Commonwealth de Birmingham 2022 o la edición de Eurovisión que Liverpool acogió el pasado año, ante la imposibilidad de que lo hiciera el país ganador de 2022, que había sido Ucrania.

La nueva figura del director del festival fue uno de los cambios en la estructura organizativa de Eurovisión anunciados en julio por la UER tras haber analizado minuciosamente la edición de este año celebrada en Malmö (Suecia), marcada por varias polémicas, muchas de ellas en torno a la participación de Israel. Este nuevo cargo, según indicó entonces la UER, coordinará la organización del popular concurso de música con el subdirector general, el responsable de medios de comunicación de la UER y el ya existente puesto de supervisor ejecutivo de Eurovisión, hasta ahora el principal cargo al frente del certamen.

Detalles de las canciones del Benidorm Fest 2025

Aprovechando la presentación de los presentadores de Eurovisión Junior 2024, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha dado también más detalles de las más de 1.000 canciones que se han presentado al Benidorm Fest 2025.

Por medio de su portavoz, la cadena pública ha comunicado que ahora están en el proceso de “escucha masiva de las canciones”, y ya han detectado que hay una “mayor presencia de canciones de folk, y urbanas. También alguna canción de rap. El género predominante sigue siendo el pop. Y hay varias candidaturas de artistas de nacionalidad no española, pero residentes en nuestro país”. Algo que RTVE valora como que hay “un interés por participar en el Benidorm Fest”.

Eizaguirre ha añadido: “Se han presentado más mujeres que hombres, y por primera vez hemos recibido una canción compuesta por Inteligencia Artificial”.