Así es 'Como la Lola', la canción homenaje a Lola Flores de Chloe DelaRosa con la que España irá a 'su' Eurovisión Junior

RTVE ya tiene la canción con la que competirá como anfitriona en Eurovisión Junior 2024. La cadena pública ha presentado Como la Lola, el tema con el que Chloe DelaRosa representará a España en el certamen infantil que por primera vez en la historia se celebrará en Madrid, el próximo 16 de noviembre.

La propuesta con la que TVE buscará su segunda victoria en el festival es un homenaje a Lola Flores que centra toda su fuerza en un estribillo de lo más pegadizo. El tema está compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo, quienes también formaron parte de Loviu de Sandra Valero en la edición de 2023.

En la letra, Chloe nos invita a conocer a su grupo de amigas de la escuela que tienen como sueño convertirse en grandes estrellas como Shakira, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Karol G y Rosalía, a las que también se menciona. Sin embargo, el espíritu que lo invade todo en este tema es el de La Faranoa, referente de la música patria a la que se rendirá tributo en el primer Eurovisión Junior que se celebra en suelo español.

Dirigido por Jimmy Llamas, el videoclip de Como la Lola presentado por TVE este lunes nos sumerge en un viaje visual que comienza en el colegio, donde Chloe, rodeada de sus amigas, da vida a la canción con una coreografía enérgica y contagiosa. La acción se traslada luego al Parque Warner de Madrid, donde un mercado de flores, inspirado en el lema Let's Bloom, sirve como telón de fondo para las escenas exteriores. El contraste entre lo cotidiano y lo fantástico reflejan la frescura y vitalidad de la propuesta española.

Y como la canción, el videoclip también rinde tributo a Lola Flores. En él, aparecen varias niñas, cada una con su propia personalidad, pero todas conectadas por el alma universal de La Faraona. “Lola Flores fue una gran artista española, adelantada a su tiempo, que conquistó al mundo con su arte y nuestra cultura. Por eso quise que los exteriores reflejaran a Chloe viajando fuera de España, llevando su talento e identidad a nivel internacional. Estoy seguro de que eso será una realidad”, explica Jimmy a RTVE.

En palabras del director, con esta carta de presentación a Europa se quiere “resaltar los valores de la amistad, el compañerismo y la importancia de los sueños en la infancia”, algo vital en esta etapa de la vida. Por ello, vemos a una Chloe feliz junto a su grupo de amigas de la escuela, soñando y disfrutando juntas. “En este videoclip queremos mantener nuestra esencia local y conectar con diversas culturas, logrando así un equilibrio entre lo español y lo internacional”, añade.

Un año más, la coreógrafa de España en Eurovisión Junior es Vicky Gómez, aportando su talento y experiencia adquirida en las últimas cuatro ediciones del festival. Para esta ocasión, Gómez ha creado una coreografía vibrante y llena de energía, inspirándose en el carisma de la representante española. La joven artista está acompañada en el videoclip por Amy Gómez, Laia Núñez, María Barrios y Ilinca Nicole Nour, cuatro bailarinas que representan a las amigas con las que sueña despierta.

De la puesta en escena en La Caja Mágica se encargará Javier Pageo, también responsable de la propuesta de 2023 que consiguió pelear por la victoria en Niza.

Letra de 'Como la Lola'

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca

pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario,

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero

como si fuera un micro pa cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista,

cantante, artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola!

¿Quién dijo miedo?

Es solo un juego.

(Cero postureo).

Amo lo viejo,

amo lo nuevo,

el arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar

y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrio.

¡Y como la Lola!

(Como la Lola)

Quiero cantar en cada ciudad

(Como la Lola)

¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

(Como la Lola)

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo-lo)

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo-la.

Como, como,

como la Lola, Lola.

La Lola.