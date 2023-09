El primer expulsado de 'GH VIP' provocó una situación inédita con Oriana y la afonía de Marta Flich

“Hoy es un día histórico en Gran Hermano: por primera vez ponemos la vida extra para el expulsado, solo hay una para todos. La decisión la tomará alguien de la casa. A cambio de 25.000 euros del precio final”, anunciaba Marta Flich al arrancar la tercera gala de GH VIP.

La presentadora, que entre bloque y bloque de publicidad eterna se fue quedando sin voz, ofreció esa oportunidad a un Luca Dazi que se convirtió en el primer eliminado de la edición. Sin embargo, el precio a pagar fue demasiado alto y no pudo regresar.

Antes de marcharse, vivió un careo con Laura Bozzo. Así como Alex Caniggia también lo sufrió con Oriana, para solucionar cuentas pendientes en la sala de expulsión.

Álex venció a Luca en la primera expulsión de la casa

Álex y Luca estrenaron la sala de expulsión, donde vieron algunos de sus momentos más críticos en la casa. Allí también descubieron los porcentajes que cerraban sus votaciones: 69% contra el 31%.

Unos números tan distintos que les dejaron atónicos: “Es que no me salen ni las palabras, esto es muy fuerte. Hay mucha diferencia” observaron ambos.

Minutos después, Marta sentenciaba con la decisión de la audiencia: “El público ha decidido que debe abandonar la casa VIP Luca”. Una noticia que no le sorprendió pero sí entristeció, como él mismo confesó:

“Quería estar aquí porque tenía mucha ilusión de vivirlo. Pero si el público lo decide así, pues algo tendré que aprender. Algo de madurez me llevo. A veces me pongo una coraza por mis inseguridades, me pongo a la defensiva, y sabía esa imagen se vería de mí pero la iré cambiando poco a poco” se propuso.

Luca escogió a Oriana para debutar con “la vida extra”

Luca llegó a plató, en una de las entradas de concursantes más desangeladas que se recuerda, y tras ver cumplirse su peor pesadilla: convertirse en el primer expulsado del reality. Entraba entre lágrimas pero con el aplauso del público.

“Estoy en shock, ¡qué fuerte!”, decía al sentarse frente a Flich. Pero aún alucinó más cuando supo que podía volver a entrar, si escogía a alguien de la casa para que decidiera si gastaba 25.000 euros por verle de nuevo. Él aceptó y señaló a Oriana.

La presentadora informó a la influencer del giro inédito y ella se desesperó por no saber qué decisión tomar: “Si tuviera la certeza de que alguien lo va a usar, obviamente lo usaría con Luca. A mí me da igual quitar 25.000 euros de mi premio pero me da miedo que los compañeros me maten, ¿por qué me hacéis esto?”, gritaba rabiosa.

Los segundos pasaban y al no decidirse la presentadora le pidió que escogiera algo: “No te enfades conmigo, Luca, sabes que te amo y te adoro pero si no gano yo no puedo quitarle ese dinero a otra persona”, lamentaba enfadada con la nueva oportunidad.

Pero aún hubo algo más que irritó a Oriana, la obligación de guardar el secreto: “Si te vas de la lengua, nominación directa y descontamos los 25.000 euros del premio final”, le advirtió Flich y ella acató a regañadientes.

Los 6 nuevos nominados de la semana

Los concursantes nominaron en secreto y a la cara, pero metiendo la cabeza en una guillotina. Que, para sorpresa de nadie, provocó ansiedad a Oriana.

Los inmunes eran Zeus y Albert, así que nadie pudo votarles. Los que sí vieron su nombre en la lista negra fueron Álex, Laura, Karina, Michael, Sol y Jessica. Sorprendieron los 3 puntos de Karina a su amiga Laura “porque no me deja dormir”.

Al anunciarles la lista de nominados, fue la cantante la única que pidió su marcha: “Ojalá salga el jueves que viene”. Un deseo que explicó por el “rifirrafe” con Laura.