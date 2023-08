'La Promesa' cumplió y triunfó en un intenso final de 'El puente de las mentiras' gracias a las Spice Girls

El puente de las mentiras de Paula Vázquez organizó este miércoles un crossover con La Promesa. Ana Garcés, Antonio Velázquez, Andrea del Rio y Manuel Regueiro formaron cuarteto de concursantes famosos en el concurso del prime time de La 1, en una entrega con sacrificios y drama al más puro estilo del serial, pero con final feliz.

Garcés, Regueiro, del Río y Velázquez, por este orden, fueron pasando cada uno de los puentes y superando las pruebas. Este último, que interpreta a Mauro en la ficción diaria, protagonizó una de las anécdotas de la noche: para enfrentarse a la categoría de Anatomía: huesos del cuerpo humano, decidió ir descalzo por el puente: “Ya que se trata de cuerpo, voy a entrar sin zapatillas”. Al término de las sucesivas fases, acumularon un total de 7.050 euros.

Llegados a este punto, Paula Vázquez les ofreció un trato: duplicar la cantidad, que recordemos va destinada a una organización benéfica, a cambio de que uno de ellos se “sacrificara” y no participase. Velázquez se ofreció voluntario, en un gesto “generoso” como lo definió la presentadora. Así, Garcés, Regueiro y Del Río afrontaron la prueba definitiva, en la que estuvieron a punto de quedarse sin nada.

“La Promesa la han cumplido”

La primera en enfrentarse a las preguntas del puente fue Garcés, Jana en La Promesa, que a punto estuvo de lograr la gesta. No obstante, en la última fila erró la respuesta, al apostar por que China tuviese varios usos horarios. A continuación, fue el turno de Regueiro, que retomó en la última fila. En su caso, también falló: apostó que Rusia era 24 veces más grande que España. “No me ha dado tiempo a pensar”, reconoció.

Así las cosas, la que fuera también protagonista de Servir y proteger se quedó sola para tratar de llevarse el bote: “Las Spice Girls se llamaban originalmente Touch”, eligió de entre las dos opciones. Fue la correcta y culminó el triunfo. “Tienes que tener un cociente intelectual fuera de lo normal, y una intuición brutal. ¡Ha sido fabuloso!”

“Han formado un equipo fabuloso”, recalcó Vázquez al término de la entrega. “La Promesa la han cumplido”. El dinero, por cierto, irá destinado a la Fundación Abracadabra