'¿Quién quiere casarse con mi hijo?' tiene fecha de regreso en Cuatro, con solteros “del siglo XXI” y madres “contundentes”

¿Quién quiere casarse con mi hijo? regresa por fin a la parrilla de Cuatro, siete años después de su última edición. Aunque Luján Argüelles había anunciado que el formato estrenaría en septiembre sus nuevas entregas, faltaba por concretar el día y ubicación en la agenda semanal.

Mediaset lanzará la recuperación del recordado docu-reality el próximo lunes 9 de septiembre a las 22:50 horas. El formato producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España iniciará su nueva andadura televisiva una semana después del comienzo oficial de la temporada, en una noche que durante buena parte del verano ha estado ocupada por ficción internacional en Cuatro. La última de ellas, Alert. Unidad de personas desaparecidas.

Ahora, la marca llega con el objetivo de reverdecer laureles y marcar el camino al canal en este nuevo curso. Nada cambia en el formato, que marcó una época en Cuatro durante la década pasada.

“Jóvenes de hoy en día con costumbres del siglo XXI”

Cinco madres acompañarán a sus respectivos hijos en una emocionante aventura: encontrar a su pareja ideal entre un grupo de candidatas que aspirarán a conquistar su corazón. Luján Argüelles volverá a estar al frente del programa, guiando a los protagonistas por los intrincados vericuetos del amor para que den rienda suelta a sus sentimientos y pasiones e involucrándose al máximo en las historias.

“Los protagonistas son jóvenes de hoy en día con la libertad y costumbres del siglo XXI y es divertidísimo acompañarlos en su enamoramiento”, afirma la presentadora, que pone el foco en el carisma de sus progenitoras. “La presencia de las madres y compartir con ellas una aventura así es una de las cosas más mágicas y divertidas que he vivido en televisión. Son auténticas, contundentes, reales y valientes. Ayudan a sus hijos en algo tan importante como encontrar el amor, pero enseguida sacan las uñas si atisban el menor peligro. También quieren opinar, imponerse, evitar que se equivoquen y sacarles de la equivocación si entienden que están desacertados. Son volcanes y por eso el programa está tan vivo”.

Los perfiles de 'Quién quiere casarse con mi hijo'

· Erik y Mari Carmen, el “Beckham” de Murcia y su madre coplera

Erik (39 años, empresario inmobiliario) dice buscar a “una chica explosiva, pero fina”. Hombre de negocios, atribuye la clave de su éxito profesional a “ser creativo 24/7” y tiene como principal referente, en cuanto a estilo y valores, a David Beckham. Con el nivel de autoestima por las nubes, se considera “un verdadero triunfador”. Sin embargo, el amor se le resiste y aunque siempre va como un pincel, no ha logrado dejar su impronta en el lienzo del amor.

El mayor deseo de Mari Carmen, coplera y artista, es “que mi hijo sea feliz y me convierta en abuela”. Tan devota como folclórica, quiere ver a su hijo “en pareja, asentado, sin dar tumbos y con descendencia”. Por ello, no dudará en hacer todo lo que esté su mano para ver cumplido su sueño.

· Rubén y Mariví, un exigente “princeso” y su reina madre

Rubén (35 años, abogado) quiere “encontrar a un chico que me lleve en carroza y me haga sentir como un verdadero princeso”. Se considera muy exigente en el ámbito amoroso y tiene muy claro lo que se merece. Le gusta que los chicos le recojan en casa, le sorprendan y sean detallistas. Amante de lo místico y firme defensor del mantra “somos lo que atraemos”, anhela conocer a un hombre que “se alinee con el universo” como él.

Mariví, su madre, quiere “que mi niño se eche un novio que le quiera y le cuide”. También con alta autoestima, desea para su hijo un hombre que se enamore de su interior y conquiste su corazón. En su cruzada para encontrarlo, no dudará en hacer sorprendentes e insólitas preguntas a los pretendientes de su vástago hasta dar con el adecuado.

· Alejandro y Valeria, madre aristócrata de rancio abolengo

Alejandro (29 años, fisioterapeuta y entrenador personal) quieren “encontrar a la mujer perfecta que me permita construir un hogar”. Según su madre, es “el hijo, novio y padre de familia perfecto”. Se considera como el buen vino, que mejora con los años, y vuelca su energía en mejorar su condición física. Busca una chica “normal, hecha y derecha y que comparta sus mismos valores”. Su media naranja tiene que ser una mujer perfecta, junto a la que pueda continuar el legado de los Montenegro.

“La futura mujer de mi hijo debe ser digna de nuestro clan familiar”, afirma Valeria, hija de la marquesa de Varela, fundadora de Hello Magazine. Fue una conocida modelo de los 90, cuya elegancia y distinción la han convertido en ‘la Preysler de Sotogrande’. Tiene las expectativas muy altas sobre su futura nuera, porque cualquiera no puede entrar a formar parte de la familia Montenegro.

· Christian y Begoña, un apocado chicarrón y una madre glamurosa

Seducir no es el fuerte de Christian (32 años, camarero), un joven vasco, sincero y sin filtros, que asegura “ligar menos que una farola” y para quien el amor es una ardua y compleja cuestión. Considera que “al amor hay que tenerle el mismo miedo y respeto que al mar”. Amante de la sencillez, espera encontrar una chica en la que ver un buen fondo.

Por su parte, su madre Begoña desea dar con “una mujer moderna para mi hijo que lo saque de casa”. Ella quiere que a su vástago se le pegue algo de la tierra malagueña en la que ella reside y deje atrás los tabús sobre el amor y el sexo. Él, sin embargo, prefiere estar solo y tranquilo. Bautizó con ese nombre a su hijo por el célebre couturier Christian Dior.

· Sequera y Mayka, un cantante de trap y su mayor fan, su madre

Sequera (31 años) es un cantante de música urbana con un estilo único que lleva dos años volcado en su carrera artística. Atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional y sueña con encontrar a una “musa” que le inspire a componer nuevas canciones. Fiel defensor del madrileño barrio de Usera, asegura que la música lo es todo para él y su madre, el pilar de su vida.

Mayka, que asegura que con solo ver a las personas puede vislumbrar si tienen buenas intenciones o no, ayudará a su hijo en la búsqueda del amor y tiene claro su prototipo de nuera: una mujer sencilla que se enamore de su hijo por cómo es y que no tenga celos de ella. “Busco para mi hijo una chica que le quiera por él y no por su música”.

Speed-dating para elegir candidatas en la primera entrega

La primera entrega de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? arrancará con un speed-dating en el que medio centenar de pretendientes y pretendientas tratarán de acaparar la atención de los solteros haciendo alarde de su creatividad: cantando, bailando, desplegando su encanto y luciendo estilismos ‘de incógnito’ o maquillaje fluorescente, entre otros recursos.

A lo largo de las citas rápidas, tendrán lugar situaciones hilarantes que sorprenderán tanto a los hijos como a sus progenitoras. Será entonces cuando surjan las primeras discusiones madre-hijo, en las que ellas se mostrarán más rigurosas que sus vástagos sobre las cualidades que deben buscar en sus futuras parejas, y también aflorarán los celos maternales cuando algunas progenitoras se sientan amenazadas por los ‘talentos’ de ciertas candidatas.

Tras las citas rápidas, cada soltero afrontará la ardua labor de elegir a seis candidatas o candidatos de entre los diez aspirantes. Luján Argüelles será testigo de esta selección inicial crucial, en la que aflorarán tensiones, emociones y sentimientos a flor de piel.