Rafael Amargo se comparó en 'Fiesta' con su “hermano” Nacho Cano, pidió apoyo a la derecha y criticó al Gobierno

Fiesta recibió en su plató este domingo 13 de octubre a Rafael Amargo, que acudió a Telecinco para dar una de sus primeras entrevistas tras ser absuelto de un delito de tráfico de drogas. Una visita que el bailaor aprovechó para cargar contra el Gobierno, realizando insinuaciones que tuvo que frenar Emma García aludiendo a la condición apolítica del programa de fin de semana.

En su charla con la presentadora, el invitado se mostró afectado por las consecuencias que ha tenido para él su paso por la cárcel, tanto a nivel personal como profesional: “No me merezco esto. A otro le pasa esto y a los dos días se muere. Alguien me tiene un rencor o un odio... Está todo pensado a mala leche”, comenzó diciendo, al tiempo que afirmó que “he tenido que vender todo para poder comer y para no pactar, porque el pacto de la fiscalía suponía que reconociese los hechos”.

Del “no he votado nunca” a pedir el apoyo de la derecha

Fue instantes después cuando Amargo desveló que “le mandé una carta al señor presidente, a su partido”, mencionando por primera vez al Gobierno y señalando lo “injusto” de su caso: “La injusticia más grande es la justicia lenta. He estado tres años y medio esperando un juicio y Cándido Conde ha cumplido once días”, deslizó. “Ay, Rafael...”, le dijo la presentadora.

“No me merezco esto. No me han dejado venir a hablar ni gratis”, afirmó el bailaor. “¿Quién?”, se interesó Emma García. “Hasta que no tuviera una absolución, en este país no me han dejado hablar. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España, vamos a hablar claro. Qué poca vergüenza”, acusó, antes de volver a hacer referencia a la carta que habría remitido al poder: “Son 25 años dando de comer a 20 personas. Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, hija... con la gente que hay en el paro y yo dándoles de comer. Contéstame a la carta, cariño”. “Bueno, está claro que hay ganas de venganza por tu parte. Ahora tendrás que rehacer tu vida”, apuntó la presentadora, tratando de cambiar de tercio.

En otro momento de la entrevista, Rafael Amargo deslizó que sus problemas con la justicia vienen “porque no me he querido acostar con personas”. “Son piezas, y luego la bola de fuego empieza a girar”, dejó caer. “Piensa lo que dices, que igual vuelves a prisión”, bromeó la conductora de Fiesta. “Pues no me iría solo, ahora me llevo por delante a quien sea. El Gobierno, que yo sepa, porque no veo mucho la tele...”, volvió a insistir el bailaor, ante un nuevo corte de García: “Ya, pero te digo una cosa, aquí no hablamos de política. Yo quiero hablar de ti”.

“De hecho, yo no he votado nunca”, afirmó el invitado, que recurrió al caso de su “hermano” Nacho Cano para compararse y pedir el apoyo y la ayuda de la derecha política: “Yo jamás me he condicionado a ningún partido político, pero Nacho Cano ahora con lo que le ha pasado... A él ha salido Isabel Díaz Ayuso a apoyarlo, Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos, todo el mundo... para mí no ha salido nadie”, se quejó.

“Ya, pero te digo una cosa. Tú tampoco puedes obligar a ciertas personas a que te apoyen”, apostilló Emma García, pero Amargo insistió: “Aquel todavía no tiene un juicio y se matan por él, y a mí no me echan una mano. En ese sentido, el partido de la oposición lo está haciendo muchísimo mejor”. “A mí no me metas ya en esta historia que no quiero hablar de política, quiero hablar de ti y saber cómo vas a encauzar tu vida”, zanjó otra vez la presentadora de Telecinco.

En su entrevista en Fiesta, además, el invitado desveló que tras salir de prisión y recibir la absolución está viviendo en Buenos Aires: ''Allí soy el Rafael Amargo que dejé porque no han visto lo que ha pasado aquí. Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre''.