Reporteras de Telecinco y TVE sufren en directo la borrasca Ciarán: “No es día ni para peinarse ni para paraguas”

Los fuertes vientos de los últimos días siguen causando estragos entre los reporteros de televisión. Hace una semana, Carla Álvarez, reportera de La Roca, sufrió lo indecible mientras cubría en directo la llegada de la borrasca Bernard a Huelva. Y ahora han sido tres compañeras de profesión, Paula Filgueiras y Guadalupe Sánchez (TVE) y Carmen Chao (La mirada crítica), las que han comprobado en primera persona lo difícil que es informar cuando el viento arrecia con tanta fuerza como este jueves, donde se han registrado vientos de hasta 160 km/hora en la península por la borrasca Ciarán.

“Estamos viendo lo que te está costando mantener el micrófono”, apuntaba Ana Terradillos antes de dar paso a Chao, que ha conectado en directo con el programa de Telecinco desde la playa de Riazor (A Coruña). “No es un día ni para peinarse ni para paraguas aquí en Galicia”, ha comentado la reportera, cuyo sonido se ha perdido en un momento dado por culpa de la adversa climatología. Aun así, ha completado la conexión sin grandes sobresaltos, aunque su cara de sufrimiento y la velocidad con la que se movía su pelo dejaban claro que no lo estaba pasando precisamente bien.

De hecho, más evidentes han sido los problemas de Paula Filgueiras, que a diferencia de su compañera, sí ha realizado con paraguas su conexión desde tierras coruñesas. Un detalle relevante, pues la periodista ha pasado más apuros por intentar sujetarlo frente al fortísimo viento.

“Paula, no sé si me escuchas, y si tienes capacidad de este directo. Te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo para contarnos lo que está pasando ahora mismo en el nordeste peninsular”, ha señalado el presentador Lluis Guilera a la hora de conectar con ella. “Hola, sí, como podéis observar el mar está muy picado. Estamos en alerta roja y estamos a la entrada de la bahía. Es decir, no estamos mar adentro, donde las olas pueden alcanzar los 9 metros de altura. Es por eso por lo que mantenemos la flota de bajura amarrada”, ha dicho Filgueras.

Después, su compañero le ha reiterado su agradecimiento desde plató: “Pues muchas gracias, Paula, por este directo, y como decía, agradecer el esfuerzo que está haciendo nuestra compañera para informarnos. Vete a una zona más segura”. Minutos más tarde, Filgueiras ha realizado una segunda conexión, esta vez sin paraguas y con un temporal más favorable. Su compañera de TVE, Guadalupe Sánchez, ha sufrido un viento similar en Almería, desde donde ha dado el parte con serias dificultades para mantener el micrófono entre sus manos.