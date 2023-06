'Me resbala' detalla las nuevas pruebas de su desembarco en Telecinco: “Que nos paguen por esto es maravilloso”

Me resbala arranca nueva etapa en Telecinco. Y lo hace con Lara Álvarez cogiendo el testigo de Arturo Valls como gran maestra de ceremonias (en su primer proyecto tras anunciar su salida de Supervivientes) y con un gran elenco de cómicos y rostros televisivos muy conocidos por el público.

Este plantel esta compuesto por Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell. Juntos harán gala del humor más gamberro e imprevisible en la disparatada competición de pruebas de este mítico programa.

Producido en colaboración con Shine Iberia (en el primer proyecto de la compañía con Mediaset tras levantar su histórico veto a la productora de MasterChef), Me resbala llegará el próximo martes 27 de junio a Telecinco, a las 22:05.

Shine y Mediaset elogian a Lara Álvarez

“Este es el programa más serio de la televisión”, afirmó hace unas semanas con ironía Jaime Guerra, director de Contenidos de Mediaset, durante la rueda de prensa de presentación del formato a la que asistió verTele. “Esto es entretenimiento para todos los públicos, todas las edades, y de la mano de Shine estamos encantados. Teníamos ganas de decir que arrancamos Me resbala y que arrancamos con Shine”, afirmó el responsable, en su primera alianza con la productora.

“Nos sentimos como en casa”, replicó Ana Rivas, directora de Entretenimiento de Shine Iberia, que quiso ensalzar la labor de Lara Álvarez. “Estamos encantados con Lara, que ha sido un acierto gracias a la cadena. Le estamos buscando los defectos y todavía no se lo hemos encontrado. Es rapidísima de cabeza, tiene un sentido del humor brutal”, afirmó la productora en unos elogios a los que se sumó Guerra.

“Nos ha sorprendido ella a nosotros. Tiene esa vis cómica y esa capacidad de liderar este equipo fantástico de cómicos y hacer todo para que este programa sea fantástico y que todo fluya. Tan pronto canta, que baila, que ayuda a hacer la prueba de las letras... Nos va a sorprender mucho el papel de Lara en el programa”, prometió.

La aludida agradeció la oportunidad que le ha dado Mediaset después de ocho años consecutivos presentando Supervivientes desde la isla en Honduras. “Pensaba que era broma cuando me lo propusieron”, aseguró. “Cuando me llegó la propuesta fue un notición. Yo en mi vida soy muy payasa. He seguido patrones en Supervivientes, aquí puedes tomarte todas las licencias del mundo y me apetecía mucho este reto. Lo sano es que no hay límite porque detrás solo hay una intención, que es pasárselo bien, no hay ofensa posible. Se engrana todo como un puzzle perfecto”, valoró.

“Que nos paguen por esto es maravilloso”

Cadena y productora han elogiado también al plantel de cómicos y televisivos que conforman esta nueva temporada del formato: “Qué inteligencia tienen para saber captar todo. Lo más increíble de todo esto es la armonía que se ha creado en esta familia. Todos tienen un punto de locura pero son tan generosos... ¿Complicado dirigir esta tribu? Qué va, para nada...”, bromeó con sorna Álvarez antes de que algunos de ellos valorasen su experiencia en el programa.

Tras mostrar algunas de sus “lesiones de guerra”, Anabel Alonso aseguró que es muy competitiva y que afronta este concurso “como unas Olimpiadas”. “Aquí te olvidas que estás en la tele y piensas que estás con tus amigos... Y que encima nos paguen por esto es maravilloso”, valoró, en una idea que ha secundado Edu Soto. “Siempre pregunto quién va a un programa en el que voy a estar. Va por delante del cuánto se cobra. Y como en este programa sé quién va, voy con los ojos cerrados”, afirmó el cómico.

Lorena Castell, una de “las nuevas” de Me resbala confesó que creía que este era un programa “en el que iba a hacer el ridículo”: “Es un referente de cómicos de este país, de gente a la que admiro. Al principio pensé: '¿Estaré a la altura?' Pues sí, he estado. Ha sido perder el miedo, venir a divertirme y me lo he pasado como una enana”, reconoció antes de recordar que vuelve a Telecinco, “la cadena en la que empecé en la tele nacional”.

Florentino Fernández aprovechó su intervención para aplaudir (con pulla incluida) el nuevo rumbo de la cadena: “Me emociona que este programa esté en Mediaset, porque no es solo Shine pone en valor la risa, sino que Mediaset es capaz de encontrarle un hueco en prime time en Telecinco, que ya ni me acordaba de eso”, declaró.

Otro de los rostros principales del nuevo Me resbala es Paz Padilla, que celebró la posibilidad de “recuperar en televisión mi faceta de humorista”: “Es un regalo. Soy de las que ha aprendido a vivir aquí y ahora. Yo estoy en la gloria y el paraíso. Me encanta formar parte de esta nueva Mediaset que van a fomentar que todos nodos estemos en el sofá, el niño, el abuelo...”, señaló la gaditana pocos días antes de la desaparición de Sálvame, programa en el que trabajó durante más de una década.

Finalmente, Santiago Segura tomó la palabra para tirar de su habitual sentido del humor: “No coincido en nada de lo que han dicho mis compañeros. Soy reacio a la televisión. Cuando me ofrecieron esto puse tres condiciones: que estuviese Flo, que lo presentase Lara y que no estuviese Anabel Alonso. Con dos me valió. Me lo he pasado muy bien, hay seres irritantes como Anabel Alonso... pero bueno”, vaciló el cineasta.

El número de entregas que conformará esta nueva temporada del formato y el objetivo de cuota de pantalla que se plantea Mediaset fueron dos de las cuestiones que se lanzaron a Jaime Guerra, director de Contenidos del grupo.

“No tenemos un objetivo de cuota, queremos hacer una hora y media de televisión entretenida. Creemos que es una apuesta muy amplia. Tener esta posibilidad de entretenerte y olvidarte de todo y disfrutar de golpes, caídas y de las bromas. Lo que queremos , aparte de un buen resultado, es tener un programa en nuestra pantalla de estas características”, respondió, el directivo. “Y vamos a grabar ocho. Ah no, perdón, son 9 programas”, corrigió Guerra, provocando un chascarrillo de Florentino Fernández. “Se ha equivocado porque ocho es lo que le queda a Sálvame”, soltó el humorista ante las risas de los presentes.

Así son las nuevas pruebas de 'Me resbala'

A las míticas Teatro de Pendiente, Palabras corrientes, Alphabody, Giros lingüísticos, Transmisión imposible y Fotomatopeyas, entre otras, se suman en esta nueva versión de Me resbala nuevas pruebas, que a buen seguro no tardarán en engrosar el grupo de las primeras: Pollo no he sido, Cógeme el conejo y Tiranteces son algunas de ellas:

Teatro de Pendiente

El buque insignia y principal seña de identidad del programa. Los cómicos deberán interpretar un sketch de humor improvisado, con el 'pequeño' inconveniente de que tendrán que hacerlo en un decorado inclinado en el que mantener el equilibrio dificulta la puesta en práctica del método Stanislavski.

Palabras corrientes

Sin duda, una prueba con mucha energía. Un cómico deberá transmitir una palabra a otro sin mencionar 12 palabras prohibidas. Tendrá que hacerlo además sentado en una silla aparentemente normal que, mediante un mando a distancia, genera una descarga eléctrica en caso de que diga una de estas palabras, un taco o levante las manos para expresarse por gestos.

Alfabody

Participando en parejas, los cómicos tendrán que comunicar al resto una palabra dada solo con la ayuda de sus cuerpos, escenificando las letras tendiéndose en el suelo y tratando de adoptar sus formas.

Fotomatopeyas

En un grupo de tres o cuatro cómicos compitiendo por turnos, cada uno tendrá que emitir una onomatopeya para intentar que los otros averigüen el sonido real al que corresponde.

Cógeme el conejo

El mítico juego de las sillas, versión Oryctolagus Cuniculus. Con las manos a la espalda y el cuerpo flexionado, los cómicos se sitúan alrededor de una mesa redonda en la que hay dispuestos varios conejos de peluche, uno menos que participantes. Una música dará el pistoletazo de salida para empezar a girar alrededor de la mesa y cuando se detenga, todos tendrán que intentar coger un conejo. El que no lo consiga quedará eliminado y el juego seguirá hasta que solo quede un ganador.

Transmisión imposible

Colocados en fila india frente a un compañero, cada cómico deberá hacer mímica para que éste averigüe un dicho popular dado.

Tiranteces

Colocados espalda con espalda en el centro del plató y unidos por una cuerda elástica, dos de los cómicos tendrán que dar el título de una canción dada o terminar un refrán, pero antes pondrán a prueba sus fuerzas corriendo en direcciones opuestas hacia sendos pulsadores que deberán apretar para poder contestar.

Pollo no he sido

Demostrar la habilidad también puede ser motivo de carcajada. Situados cuerpo a cuerpo con los ojos vendados, los cómicos tendrán que hacer un recorrido pasándose de uno a otro un pollo de goma, utilizando solo el cuello en la ida y las rodillas en la vuelta. Suena surrealista porque... lo es.

Kareto Kid

Un cómico se colocará frente a un aparato que le sujetará la cabeza y que contiene una cámara. A continuación, Lara Álvarez leerá una breve historia y el participante tendrá que escenificarla lo mejor posible, solo con los gestos de su cara.

¿Kara o ke ase?

Los cómicos han de interpretar un karaoke cuya letra saldrá en la pantalla lateral mientras la música suena en plató. La peculiaridad es que letra y música estarán al revés y el resultado final se desvelará al poner el vídeo en sentido inverso.

Bocabulabios

Situados frente a frente con un retractor labial colocado en la boca para dificultar el habla, dos cómicos tendrán que decir una palabra dada para que el otro la averigüe.

¿Está consuelo?, Fotomímica, Se te ve el cartón, ¿Te dance Queen?, ¿Qué me estás cantando?, A tus espaldas, Bocadillo de carrillo, Star track, Chiste ríes, pierdes y ¿Qué asco mío?, son otros de los retos a los que se enfrenarán los participantes de cada entrega.