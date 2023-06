Ricky Merino acusa a 'Socialité' de manipular una entrevista con él para “conseguir un titular sensacionalista”

Ricky Merino ha acusado a Socialité de manipular una entrevista con él “para conseguir un titular sensacionalista” y “para señalar a alguien cuando yo expresé al entrevistador no querer hacerlo”.

La historia se remonta al pasado domingo, cuando el programa de Telecinco emitió una charla con el cantante por su último single, Quiero. Sin embargo, durante la entrevista también se trataron otros temas. Entre ellos, la relación que Ricky mantiene actualmente con sus compañeros de OT 2017.

Ricky no dio nombres, pero 'Socialité' interpretó que hablaba de Aitana

El balear reconoció que ha perdido el contacto con algunos de los concursantes de su edición, pero evitó decir nombres. Aun así, desde Socialité interpretaron que hablaba de Aitana: “Aunque no nos lo quiere confirmar, nos da pistas suficientes para pensar que es Aitana la que ya no forma parte de su vida”.

A partir de aquí, el programa fue intercalando las declaraciones de Ricky con imágenes de la catalana. Entre esas declaraciones, algunas tan contundentes como “el hecho de que te escriba y me dejes en leído... Pfff, me decepciona y me da un poco de pena” o “yo no creo en las jerarquías de la gente guay se relaciona con la gente guay, y a los que no son tan guays los miramos un poquito así y si puedo evitar hacerme una foto contigo lo voy a evitar”.

Es más, para apoyar su interpretación -es decir, que Ricky se estaba refiriendo a Aitana-, el programa de Telecinco rescató unas declaraciones de Zzoilo en las que el cantante, en conversación con el formato, decía lo siguiente sobre su compañera en Mon Amour: “Es muy complicado estar en comunicación con ella. Le escribo muchas veces y contesta cuando puede”.

“La información se ha manipulado”

Ahora, tras la emisión de esta pieza, Ricky Merino ha emitido un comunicado para defenderse de los “comentarios de odio” y las “amenazas” que, según él, ha recibido tras su intervención en Socialité. A priori, por parte de fans de Aitana, aunque el artista no menciona en ningún momento a su compañera de OT. Tampoco a Socialité, aunque por los tiempos, se deduce que su mensaje va dirigido al programa de Telecinco.

En él dice que “la información se ha manipulado para conseguir un titular sensacionalista”, y niega haya por esa entrevista o por cualquier otra, o que haya llamado alguna vez a algún medio para hablar de alguien. “La entrevista de más de media hora era sobre mi nuevo trabajo y al final de ella se me preguntó, como es habitual, por mi relación actual con compañeros y contesté con honestidad que después de tanto tiempo con algunos tengo relación y con otros no”, explica Ricky.

“Yo no pacto ni elijo las preguntas e intento siempre afrontarlas con naturalidad aunque sean incómodas. No dije nombre, ni hablé en femenino ni en masculino, eso se ha añadido con rótulos e imágenes de alguien a la que no me estaba refiriendo. Dije que no quería ni iba a señalar a nadie y fue un comentario sobre una experiencia personal en el que me da pena que haya gente con mensajes míos leídos sin contestar, añade a continuación.

Además, el cantante y presentador asegura “que se ha sacado todo mucho de contexto” y que, visto lo que ha ocurrido, ha decidido borrar sus redes “para no ver más comentarios de odio ni amenazas”. Por último, afirma que “la información se ha manipulado para señalar a alguien cuando yo expresé al entrevistador no querer hacerlo”.