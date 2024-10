Risto Mejide dice que está “cansado de juzgar” en 'Got Talent': “Es una decisión que he tomado ya, no voy a firmar más”

Risto Mejide ha realizado unas llamativas declaraciones en las que deja en el aire su continuidad en Got Talent. El publicista ha compartido sus dudas sobre si seguir, o no, en el programa de Telecinco, donde ha ejercido como juez de forma ininterrumpida desde el año 2017, en nueve de las diez ediciones que lleva el formato en esta segunda etapa en Mediaset.

“Yo como jurado de talent shows tengo los días contados, ya no me apetece seguir. De hecho, el año que viene creo que va a ser el último”, ha declarado este jueves el catalán, durante la presentación ante los medios de Demos: El gran sondeo, su nuevo programa como presentador en Telecinco.

Según Mejide, la salida no sería de forma inmediata, sino que su intención es cumplir con el contrato vigente en el que firmó ser parte del jurado hasta su undécima edición. De esta manera, Risto permanecerá en Got Talent durante esta décima temporada que se encuentra actualmente en emisión, así como una entrega más que previsiblemente llegaría a la parilla en 2025.

Risto Mejide asegura estar “cansado de juzgar”: “Es algo cansino”

En su encuentro ante la prensa, el también presentador de Todo es mentira ha manifestado su hartazgo con su labor más icónica en televisión y con la que se dio a conocer hace casi 20 años gracias a Operación Triunfo: “Me he cansado de juzgar, es algo cansino. Es una decisión que he tomado ya. He firmado para la próxima edición de Got Talent, pero ya no voy a firmar más. Mi época como jurado ya pasó”, ha aseverado, tal y como recoge El Confidencial, añadiendo que ahora prefiere apostar por su labor como conductor de espacios de actualidad.

“Después de 18 años, me siento capacitado para hacer este tipo de formatos y quiero tirar mi carrera por ahí. Si solo hubiese hecho de jurado de televisión, yo no habría llegado hasta aquí. Me siento menos cómodo juzgando que escuchando. Me apasiona escuchar. Entonces, si tengo que seguir en televisión, quiero que sea en formatos así. Ese es mi reto ahora”, ha declarado.