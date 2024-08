Roberto Leal revela uno de los mayores secretos de 'Pasapalabra': “Es como estar a los mandos de un avión”

Pasapalabra es de los pocos programas de la parrilla televisiva que no descansa durante el verano. El concurso de Antena 3 conducido cada tarde por Roberto Leal, que hace una semana vivió la traumática despedida de una de sus concursantes habituales, ha aprovechado que ya supera sus cuatro años en Atresmedia -tras su polémico salto desde Telecinco- para revelar a la audiencia uno de sus mayores secretos y que es clave en el funcionamiento del formato.

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, Roberto Leal ha desvelado lo que se esconde en la famosa tablet que utiliza cada día junto a los participantes. “Hay mucha gente que se pregunta lo que tenemos en la tablet, cierto, pero es bien sencillo. Yo realmente la tablet no la toco”, empieza aclarando.

“Aquí lo que tenemos es a la subdirectora de Pasapalabra, que está en un pequeño combo que tenemos aquí cerquita, y me está manejando las preguntas en remoto. Ella misma lo pasa y me va pasando las preguntas”, prosigue, explicando que no manipula el dispositivo, sino que la responsable del concurso lo hace a distancia, mostrándole lo que debe leer en cada momento.

“¿Que van acertando o van fallando? Incluso me puede poner alguna del color que sea para yo llevar un poco el orden. Pero, realmente, aquí dependo única y exclusivamente del control también y de la velocidad de mis compañeros, en este caso de Anabel Verdín, que es la subdirectora”, reconoció el andaluz.

La otra ayuda a Roberto leal

Por otro lado, Leal ha explicado que tiene otra ayuda, también muy importante en su desempeño como presentador: “También tengo un pinganillo y tengo también aquí al director, a Miguel, y a Lucía, que es nuestra lingüista. En caso de alguna duda con alguna palabra, son ellos los que inmediatamente me van diciendo por aquí”, afirma antes de mostrar también un monitor en el que la realización le muestra cómo es la señal del programa que se ve por televisión desde casa.

Finalmente, el presentador de Antena 3 reconoce la gran evolución que ha tenido desde sus primeros días al frente del histórico concurso: “Son muchas cosas, al principio se me hacía un poquito bola cuando llegué aquí, pero luego al final es como estar a los mandos de un avión con muchos botones y tienes que estar tranquilo para que salga la cosa bien”, sentencia.