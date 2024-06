RTVE responde a las quejas por la “saturación de futbol” de la Eurocopa en su parrilla

Como cada último domingo de mes, este 20 de junio María Escario condujo una nueva entrega de RTVE Responde que, en esta ocasión, ha centrado casi la mayoría de su contenido en el deporte.

La Defensora de la Audiencia ha hablado con Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE, sobre las 400 horas de Juegos Olímpicos de París que se emitirán en TVE. Así como también habló con Víctor Sánchez - director de Medios y Operaciones de TVE- sobre las parrillas de La 1 y La 2.

Seguidamente, Escario informó de uno de los malestares más repetidos en cuanto al deporte que se está emitiendo en la Pública: “Desde que comenzó la Eurocopa muchos, muchos nos habéis escrito quejándoos por la saturación de futbol en casi todos los canales de RTVE (...) era necesario que RTVE lo explicara. Para ello, hemos invitado a la directora de Antena y Programación, Gemma Sánchez Pareja”.

La directiva miraba a cámara para aclarar las decisiones tomadas por el ente: “Tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos son eventos deportivos de interés general y de carácter europeo y internacional, por lo que hemos hecho una estrategia de emisión multicanal y multiplataforma para conseguir que los espectadores puedan buscar esos contenidos en todos nuestros calanes”.

Seguidamente, ejemplificó lo ocurrido: “Una veces las emisiones serán en exclusiva en La 1 y otras en simulcast en La 2 y Teledeporte o en una única cadena. Esto ocurre porque a veces los eventos deportivos coinciden en los mismos horarios y tenemos que repartirlos en los diferentes canales. Mientras que intentamos garantizar en La 1 que haya presencia de los telediarios y tenga el mínimo impacto posible en la información que tenemos que ofrecer como canal público”.

Para zanjar aclarando las próximas emisiones: “Algunos partidos de la Eurocopa podrán verse en simultáneo en La 2 y en el canal Teledeporte para facilitar que el evento se vea en el mayor número de canales posible de nuestro grupo. Hasta hace poco La 2 tenía mayor cobertura que Teledeporte. Hace unos meses, con la reordenación de la TDT, los dos canales tienen la misma cobertura pero sigue habiendo un mayor número de ciudadanos que acceden a La 2 que a Teledeporte, de esta manera facilitamos el acceso a un mismo contenido a través de los dos canales y todos ganamos”.

Tras la explicación de Sánchez Pareja, tomaba la palabra Escario y añadía: “Esa es la explicación de RTVE, ahora bien, como Defensora debo deciros que los principios generales de la programación establecen que los medios de RTVE no deben renunciar a conseguir una posición destacada ante la audiencia, pero también dicen que el liderazgo de audiencia no es un fin para RTVE, o sea, no todo vale por la audiencia”, zanjó.

Cabe recordar que los derechos de la Eurocopa fueron unos 40 millones de euros, con el objetivo de que su emisión fuera atractiva para los espectadores con lo que lograr una mayor audiencia. Como tal, es lógico que TVE amortice dicha inversión, especialmente en La 1 - donde se emitirán 38 de los 51 partidos de la competición-, con muy buen resultado como han demostrado las audiencias de junio (semanas en las que la cadena pública ha subido prácticamente tres puntos para igualar en el liderazgo del mes con Antena 3).