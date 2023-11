'Salvados' lleva a Junqueras a Madrid para un “cara a cara” ante críticos del pacto de PSOE con Junts y ERC

Salvados ha reaccionado con presteza a la actualidad más inmediata. Con la atención puesta en el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el programa de laSexta se dedicará a examinar la opinión general en torno a la amnistía a los promotores del procès enfrentando dos posturas contrapuestas: la del ciudadanos opuestos al pacto del PSOE y la de Oriol Junqueras.

El presidente de ERC será el protagonista de este “cara a cara” moderado por Gonzo en la noche del domingo 12 de noviembre a las 21:30 horas. El presentador paseará con el político, uno de los beneficiados por el acuerdo, por el centro de Madrid para conocer su opinión de la situación y sobre la legislatura que puede salir adelante tras el acuerdo con fuerzas nacionalistas.

Gonzo llevará a Junqueras a Madrid cuando cada noche se producen concentraciones ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, contrarias al pacto del PSOE con los independentistas catalanes y a la concesión de amnistía a los responsables del referéndum de octubre de 2017. La visita se complementa además con un cara a cara a críticos del pacto de ERC y el PSOE.

Junqueras defenderá que “no cometimos ningún delito”

Los perfiles que debatirán con Junqueras son variados. Samuel tiene 30 años, es extremeño y militante socialista. Votó en contra del acuerdo entre su partido y ERC porque “se está rompiendo la igualdad entre españoles, a Cataluña se le dan privilegios que otros no tenemos”. Prefiere que no haya investidura y se vuelva a votar, aunque teme que mucha gente votaría ahora a la derecha “porque desde la izquierda no hemos cumplido las expectativas”.

Daniel y Adriana son dos estudiantes universitarios que votaron al PSOE en las últimas Elecciones Generales. No apoyan la amnistía porque implicaría que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entre las preguntas que le plantean a Junqueras, está la de saber si, una vez amnistiado, volvería a organizar un referéndum unilateral.

Jordi tiene 85 años, es catalán no independentista y fue votante de Jordi Pujol. El referéndum del 1-O de 2017 le entristeció “porque los catalanes lo hicimos mal, si hablamos tanto de democracia, tenemos que cumplir la ley vigente”. Le parecieron bien los indultos pero no la amnistía. Cree que Cataluña va mal e iría mejor si estuviera en paz con España.

Almudena es cántabra y vivió cuarenta años en Barcelona. Le parece “indecente” que se ponga la amnistía como condición para dar los votos a la investidura. Para ella, la amnistía “tensionará a España” en un momento en que el independentismo se encontraba en horas bajas.

Ante cada uno de ellos, Junqueras asegura que la amnistía será buena para todos y que hace justicia porque, según él, los organizadores del 1-O “no cometimos ningún delito”. El presidente de ERC asegura que “me siento orgulloso de haber pasado por prisión por defender mis ideas” y que “nunca renunciaré a la democracia”.

Las otras preguntas

Además, Salvados pondrá el foco en otras cuestiones al hilo de este cara a cara entre Junqueras y varios ciudadanos. Por ejemplo, si sería factible que Pedro Sánchez plantease un referéndum sobre la concesión de la amnistía o el futuro que le espera a una legislatura que algunos analistas consideran que puede ser corta ante las divergencias existentes entre quienes apoyarán al candidato socialista.

Precisamente la situación interna en el movimiento independentista catalán también aflorará en Salvados, planteando cuestiones como el grado de fiabilidad de Pedro Sánchez, la posibilidad de convocar un nuevo referéndum de autodeterminación tras la amnistía, las relaciones -siempre tensas- con Carles Puigdemont y el entorno de Junts o el grado de hartazgo de la sociedad catalana con los dos partidos que han liderado el procès.