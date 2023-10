Samantha Vallejo-Nágera afirma que “hay pocas ganas de trabajar” en el sector hostelero en España

Los jueces de MasterChef Celebrity están, en mayor o menor medida, acostumbrados a la polémica, ya sea por lo que ocurre alrededor del programa o por las declaraciones que, precisamente por la proyección que la televisión les sirve, realizan sobre asuntos de interés general. El último ejemplo lo tenemos en unas declaraciones de Samantha Vallejo-Nágera sobre la situación de la hostelería en España.

“Hay una burbuja seria, unida a un problema de personal intenso. En este sentido, creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar”. Así se expresa en una extensa entrevista en El Mundo cuando se le pregunta por su visión del sector gastronómico en nuestro país.

“La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso. Y creo que a la gente que le gusta la hostelería y trabaja en ella tiene que disfrutar y no contar las horas”, declara la empresaria.

“No quiero decir que haya que trabajar más de las horas necesarias”, matiza Vallejo-Nágera a continuación, “pero sí hay que responsabilizarse, ver más allá y eso hoy en día falta”. A su juicio, la gastronomía está en una “especie de auge-crisis”. “España es lo más, hay un montón de restaurantes buenos, tenemos unos productazos increíbles, ingredientes nuestros de toda la vida, como el membrillo del que hablábamos, que la hacen la mejor”.

Sobre los “platos malos” de MasterChef

La entrevista da pie a que recuerde “muchos platos malos” como lo peor que ha experimentado en MasterChef a lo largo de sus ediciones. “Lo que no sé es cómo sigo viva después de probarlos”.

Eso sí, asegura que disfruta por igual de todas las versiones del formato producido por Shine Iberia: “ El Celebrity es divertidísimo y tenemos unos personajes increíbles”, afirma, poniendo en valor la oportunidad de conocer a gente a la que admira: “Es increíble ver a mis ídolos de toda la vida presentarme sus platos casi con las piernas temblando”, dice sobre esta modalidad, la que emite actualmente TVE.

Del Junior, por su lado, dice que “supone un máster en cocina para todos los niños de España”. “Van a aprender más sobre gastronomía y productos tradicionales siguiendo el programa que en el colegio”, sostiene.

Como decíamos, no es la primera vez que las caras visibles de MasterChef se pronuncian de forma controvertida sobre el estado del negocio hostelero. En 2017, Jordi Cruz protagonizó una sonada polémica en 2017 al afirmar que los becarios en sus cocinas no cobraban: “Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector”. Las declaraciones dieron pie a una denuncia contra él ante la Inspección de Trabajo. Meses después, el chef acudió al programa Chester, presentado por Risto Mejide, para defender su postura.