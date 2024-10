Sara Carbonero habla por primera vez “a corazón abierto” de su cáncer: “Voy a ser una paciente oncológica toda mi vida”

Sara Carbonero ha hablado por primera vez públicamente de su cáncer. La periodista lo hizo este miércoles durante la gala EllexHope, celebrada por la revista Elle, en la que pronunció un emotivo y sentido discurso al recoger uno de los premios de la noche.

“No ha sido nada fácil tomar la decisión de estar aquí recogiendo este premio”, comenzó diciendo la otrora presentadora de Telecinco y laSexta, pues iba a ser “la primera vez” que hablaría “a corazón abierto y públicamente sobre mi enfermedad, el cáncer, una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad”. De hecho, la emoción y dificultad de verbalizar estas palabras se transformaron en lágrimas sobre el rostro de la presentadora, que tuvo interrumpir su intervención por unos breves instantes.

Carbonero quiso transmitir “un mensaje de esperanza”

A Carbonero le llevó “tiempo aceptar y comprender que esto es una carrera de fondo”, que “voy a ser siempre una paciente oncológica toda mi vida” y que “conviviré con la incertidumbre”. Sin embargo, ha “aprendido a abrazar” esa incertidumbre gracias al “gran trabajo personal” que dice que ha hecho. Y también a comprender “esta travesía en el desierto se hace mucho mejor acompañada y que hay que normalizar el cáncer”. “Mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario”, dijo para explicar por qué había decidido ir a la gala.

La comunicadora también se puso ante el micrófono para “lanzar un mensaje de esperanza y de aliento para todas las personas que están conviviendo” con esta “cruel enfermedad”, que se cruzó en su camino allá por 2019. Carbonero se quedó “en shock” al recibir el diagnóstico. Le recomendaron ir a un psicólogo, pero sentía que “necesitaba hablar con mujeres que hubieran pasado por lo mismo” que ella y que “10 o 15 años después estuvieran vivas, fuertes y trabajando”. Lo hizo, y a cambio recibió “el impulso que necesitaba”, que es el que ella quiso dar este miércoles “para decir que hay que salida”.

La presentadora se dirigió, en especial, a “todas esas madres enfermas de cáncer con niños pequeños que no entienden nada y a los que aún no puedes explicar por qué su madre está ocho días tirada en la cama después de cada quimio, y a los 21 días lo mismo, y a los 21 días lo mismo, y por qué su madre no tiene la misma energía que las madres de sus compañeros”. “Porque a veces no les puedes ni llevar al colegio. Esos niños no preguntan nada, pero lo saben todo (...) Sois madres coraje y madres valientes que vais a poder ver crecer a vuestros hijos como lo estoy haciendo yo”“, añadió la toledana, de nuevo visiblemente emocionada.

Lanzó una indirecta a la prensa del corazón

Carbonero tuvo palabras de cariño de agradecimiento para su familia, sus amigas, sus hijos y sus médicos, a los que se refirió como sus “ángeles de la guarda”. Además, aprovechó su discurso para reivindicar “la importancia de la investigación” y de la “medicina, la alimentación, el deporte y la salud mental” como factores principales para recuperarse de un proceso oncológico.

También dijo que una de las cosas que más necesita un enfermo de cáncer es “calma”, algo que ella lamentó no haber tenido siempre en este tiempo. “A mí, personalmente, me encantaría que llegue el día en el que no tenga mirar por el retrovisor porque vienen tres o cuatro coches detrás. Es difícil encontrar la paz así”, señaló en lio que puede interpretarse como una indirecta a la prensa del corazón.

Aun así, la periodista no quiso acabar con una “queja”, sino con un mensaje optimista para quienes padecen cáncer: “Hay esperanza, hay luz al final del túnel. Yo estoy aquí seis años después gracias a la medicina y al amor. Sí, a las dos cosas”.