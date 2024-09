'Socialité' da voz a Lola Mencía tras ser denunciada por agentes del Seprona de la Guardia Civil

Lola Mencía se dio a conocer en Mujeres y hombres y viceversa, y mientras se convertía en “influencer” inició la peregrinación por distintos formatos de Mediaset como La isla de las tentaciones (al que fue con Diego, que conoció en el primer programa), Supervivientes 2021 y este mismo verano Supervivientes All Stars.

Veterinaria de profesión, este fin de semana su nombre ha saltado a muchos medios comunicación fuera de las páginas de televisión y corazón porque decidió compartir con sus 612.000 seguidores en Instagram cómo se bañaba en varias pozas del Parque Nacional de Ordesa (Huesca) y transitaba por este espacio protegido con dos perros sueltos. Como recogió elDiario.es, ha sido denunciada por agentes del Seprona de la Guardia Civil, que han localizado e identificado a dos personas e interpuesto tres denuncias por bañarse en las proximidades de la cascada 'Cola de Caballo' y una de las pozas de las 'Gradas del Soaso', y por incumplir la prohibición de introducir perros sueltos, además sin hacer uso del bozal obligatorio.

Al menos, Lola Mencía ha logrado volver a la televisión. Y es que este domingo Socialité ha conectado con ella en directo para entrevistarla. Ha reconocido: “Al entrar sí que vimos el cartel con las normas y nosotros llevamos a los perros todo el tiempo atados, hasta que llegamos a la cascada gigante y los soltamos. Como no había gente por allí decidimos soltarlos cinco minutos, porque como digo no había nadie”. Sin embargo, ha afirmado que no se llegó a bañar: “No me he bañado en la cascada, estaba empapada porque cayó una tormenta horrible y nos mojamos enteros. Estábamos en la orilla”.

Pese a haber llegado a ser denunciada, la influencer se ha preocupado sobre todo por su imagen en redes, lamentando que “la gente se lo ha tomado muy mal y lo han llevado al extremo”. Mencía ha afirmado que está sufriendo acoso por parte de cientos de personas que la insultan a través de las redes: “La gente está totalmente fuera de sí, diciendo que no me quieren por la zona, que no quieren turistas así. No puedo ni entrar en Instagram porque todo son insultos y descalificaciones, me dicen que soy una delincuente y que estoy destrozando la biosfera”.

De hecho, indicó lo que más podía estar afectándole: “Nos están dejando a mi novio y a mí reseñas falsas negativas en nuestros negocios para hacernos daño”.