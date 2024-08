Sofía Suescun rechazó estar en 'De Viernes', pero eso no impidió que Marta Peñate desvelara el origen de su pelea

Concluida la última edición de Supervivientes All Stars, los concursantes del reality pasaron anoche por el plató de De Viernes para analizar su paso por el concurso y abundar en las polémicas que han sacudido las playas de Honduras.

Toda la atención estaba puesta en el conflicto surgido entre Marta Peñate (ganadora del All Stars) y Sofía Suescun, cuya convivencia en la isla ha dejado muchos momentos de tensión. Aunque ya han tratado el tema en multitud de ocasiones, De Viernes quiso estirar el chicle un poco más, aunque se encontró con un obstáculo: Suescun prefirió no participar en el programa de ayer.

“Sofía no está aquí esta noche. La hemos invitado pero no ha querido asistir”, anunció la presentadora Beatriz Archidona, quien precisó que, no obstante la novia de Kiko Jiménez contaría con el respaldo de varios concursantes del reality que sí estaban en el plató para defenderla. “Nos habría encantado que estuviera aquí. La hemos invitado y no ha querido venir, pero aquí tiene su casa para charlar y repasar el concurso”.

Pero la ausencia de Sofía Suescun no evitó que el programa dedicara buena parte de su tiempo a este conflicto que lleva consumidas muchas horas de televisión.

En un momento de la entrevista, Marta Peñate explicó el origen de la mediática pelea. Lo hizo tras recordar que ya ha ganado el concurso, así que no tendría motivos para retorcer los hechos a su favor.

Según Marta, Sofía le habría pedido que hablara con Logan Sampedro para saber si él había sentido atracción por ella. “Logan estaba en el mar y ella me dijo: 'Marta, pregunta a Logan qué pasó entre él y yo y cuánto le gusté en nuestra edición', y cuando estés hablando con él, me llamas”.

Peñate le hizo caso: “Fui a Logan y le pregunté: 'Sofía, del 1 al 10, ¿cuánto te gustó?', y me dijo que un 10. Luego llamé a Sofía y me preguntó que de qué hablábamos. Tras contárselo, la tía coge y me suelta: 'Ay Marta, qué enrevesada eres. Cómo te gusta indagar. Yo estoy muy feliz con mi Kiko”.

Marta se quedó en shock y con “cara de gilipollas”, aunque en ese momento prefirió no delatar a su compañera. Poco después tuvo otro enfrentamiento con ella y es entonces decidió plantarle cara.