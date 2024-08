Sofía Suescun soltó a Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars' la famosa frase de Rocío Carrasco: “No tiene coño”

Con permiso de la ganadora de la edición, Sofía Suescun se convirtió este jueves en la protagonista principal del Debate final de Supervivientes All Stars. Y no sólo por estar en el foco de los grandes conflictos que se abordaron en esta última gala en Telecinco, sino por recuperar contra Olga Moreno una de las frases que más sonaron en la cadena en 2021 tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Todo ocurrió en un momento del debate moderado por Sandra Barneda cuando, durante el turno de intervención de Sofía, Olga interrumpió un enfrentamiento verbal entre esta y Adara para hacer una apreciación. “Pero a ver, señora. Usted se tiene que callar”, le dijo la navarra, reprochándole que se inmiscuyera en su conflicto.

“Aquí no se tiene que callar nadie, Sofía. Olga también ha estado en el concurso, ha sido una superviviente 'All Star' y puede hablar, eh”, apuntó la presentadora, reprobando a Suescun por ordenar silencio a su excompañera. “Pero no tiene coño”, espetó la tercera finalista de la edición, recuperando la frase que dijo Rocío Carrasco sobre la entonces pareja de Antonio David Flores y que acaparó titulares hace ahora tres años.

“Qué vulgar, de verdad. Esta chica es tan vulgar...”, reaccionó Adara, mientras se escucharon algunas expresiones de asombro e incluso carcajadas en el plató de Telecinco. La aludida, Olga Moreno, se limitó a torcer el gesto y decir que iba a tomar el ejemplo de Marta Peñate en sus conflictos con Sofía: “Voy a hacer como Marta, voy a contar hasta diez”.

“Cuenta, cuenta”, le dijo Suescun. “¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que dices que la gente te ha machacado y te has machacado tú solita”, añadió finalmente la andaluza.