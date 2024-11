Estos son los 16 participantes oficiales del Benidorm Fest 2025 en TVE

El Benidorm Fest 2025 ya conoce a sus 16 concursantes definitivos en TVE. La cadena pública ha anunciado este martes el cartel completo de artistas que participarán en la cuarta edición del certamen, que se celebrará en Benidorm los días 28 y 30 de enero (semifinales) y 1 de febrero (final), y de la que saldrá el próximo representante de España en Eurovisión.

Carla Frigo, Celine Van Heel, Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, DeTeresa, Henry Semler, J Kbello, K!ngdom, Kuve, LaChispa, Lucas Bun, Mawot, Mel Ömana, Melody y Sonia y Selena han sido los elegidos por RTVE tras un proceso de selección en el que se han recibido alrededor de 1.000 canciones, rompiendo récords de participación en el evento.

Los nombres del cartel conocidos a nivel mediático son esencialmente tres: Melody, niña prodigio de la música española que triunfó en los dosmil con El baile del gorila; Sonia y Selena, que vuelven como dúo musical tras un parón de más de veinte años; y Chica Sobresalto, que alcanzó popularidad por participar en la última edición de Operación Triunfo que emitió TVE, OT 2020, con su nombre Maialen.

En lo que respecta al resto del reparto, destacan artistas y formaciones que habían probado suerte en ediciones anteriores y que logran al fin su oportunidad en el Benidorm Fest como K!ngdom o J Kbello, y cantantes con recorrido en la industria como LaChispa y Kuve. RTVE también ha anunciado que el próximo 18 de diciembre será el día en el que se podrán escuchar al fin las canciones seleccionadas.

César Vallejo, director del Benidorm Fest, ha valorado la selección: “Este año es bastante doloroso porque se ha quedado fuera gente muy buena. El Benidorm Fest tiene eso de que podemos descubrir nuevas voces, y eso tiene mucha importancia este año. También tenemos géneros nuevos que no habían estado hasta ahora en el festival, y va a ser la edición más espectacular de las cuatro que hemos tenido”.

“Este año no hay ninguna invitación directa, todos los participantes han llegado a través del formulario que estaba abierto para todos”, ha desvelado, contrastando con ediciones anteriores. “Es un festival para dar oportunidad a todo el mundo, y hemos volcado mucho esfuerzo en las composiciones”, ha agregado Vallejo.

Además, en la rueda de prensa de presentación de la nueva edición del certamen han anunciado que todo el dinero recaudado con las entradas irá destinado a los afectados por la DANA.

Los 16 concursantes del Benidorm Fest 2025

· Carla Frigo

Nacida en Barcelona hace 22 años, Carla Frigo es una de las TikToker de mayor éxito entre la generación Z que empezó a desarrollar su carrera musical en 2020 de la mano de Warner Music. Su estilo es urbano y sus temas apuestan por la mezcla de pop con reguetón o trap. Buen ejemplo de ello es Adentro, el que fue su primer single y su puerta de entrada a una industria en la que ha probado suerte con una decena de canciones. La más reciente es Mírame, lanzada el pasado octubre. En los escenarios ha podido compartir cartel con artistas de la talla Lola Indigo o María Becerra en eventos y festivales como el CCME, mientras en las redes sociales su popularidad sigue impulsándose con más de 4 millones de seguidores.

“Estoy supercontenta y muy agradecida, como en un sueño”, ha manifestado la artista en la rueda de prensa, donde ha desvelado que su canción para el festival se llama Bésame, “un tema muy sensual pero fina, elegante y muy explosiva”. “Espero disfrutar mucho de todo el proceso, y dar el show que todos los eurofans se merecen”, ha comentado.

· Celine Van Heel

El de Celine Van Heel es uno de los perfiles más llamativos del cartel del Benidorm Fest 2025. Fotógrafa y directora artística de campañas y videoclips, se anima a dar el salto delante de las cámaras de la mano de un festival que supone no sólo su primer gran escaparate musical, sino el mismo pistoletazo de salida de su carrera en esta industria. Nacida en Atenas, y con ascendencia española y holandesa, descubrió su pasión por fotografía gracias a su abuelo, conocido mediáticamente como The Spanish King y protagonista en la edición de 2022 como parte de la escenografía de Alfred García. Entre sus trabajos relacionados con la música destaca, como curiosidad eurovisiva, que dirigió el videoclip de la colaboración de Chanel con Ptzeta, Ping Pong.

“Esto es algo muy nuevo para mí, este es mi primer tema y empiezo ahora con la música. Estoy muy emocionada y nada nerviosa”, ha comentado, desvelando que su canción para Benidorm es La casa. “Va de mal de amores, y sobre todo de mi relación como mujer poderosa que soy”, ha anticipado. Sobre lo que espera del certamen, ha dicho que va con el objetivo de “hacerlo lo mejor posible y estar orgullosa de mí”.

· Chica Sobresalto

En todas las ediciones del Benidorm Fest ha habido algún artista con “sello” Operación Triunfo, y en esta cuarta no iba a ser menos. La elegida es Chica Sobresalto, que participó en OT 2020 con su nombre de pila Maialen y que se lanza al festival de TVE con un proyecto musical que arrancó mucho antes de su paso por la Academia y que la ha convertido en una de las cantantes de su generación con mayor recorrido, especialmente en el circuito independiente. Comenzó a componer a los 14 años y a los 17 su sueño de ser cantautora empezó a fructuficar con sus primeros conciertos en pequeños locales de Madrid hasta crear su alter ego Chica Sobresalto. Por el momento ha lanzado tres álbumes de estudio y dos EP, y ha realizado giras de conciertos junto a su banda.

“Me lo he pensado un montón porque tengo mucho respeto a la profesión y al Benidorm Fest y quería mandar una canción que estuviese al nivel”, ha valorado, desvelando que su tema se llama Mala feminista. “Habla de la culpa. Tengo la sensación de que a las mujeres nos ponen palos en las ruedas y encima se nos exige que estemos empoderadas”, ha explicado sobre la canción. Preguntada por sus expectativas, afirma que espera “estar a la altura, que a la gente le guste”.

· Daniela Blasco

A sus 19 años, Daniela Blasco es la benjamina de la edición. Saltó a la fama en redes sociales a temprana edad por mostrar sus bailes a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, y la vimos debutar en televisión en 2017, con solo once años, presentando en Got Talent sus condiciones en el hip hop urban dance, el estilo de danza que más domina. En lo musical, arrancó su carrera en marzo de 2023 con su primer single Sin mí, con fuerte sello urbano, y desde entonces ha lanzado otros cuatro sencillos en la misma línea, el último junto a KD ONE.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Del Benidorm Fest espero disfrutar al máximo, vengo para esto. Y también espero inspirarme muchísimo de mis compañero y darlo todo. Estoy trabajando superduro para dar un show espectacular para que la gente pueda disfrutar”, ha expresado. Su canción se llama Uh na na. “Es para que la gente pueda gozar y pasarlo bien, un tema muy explosivo”.

· David Afonso

David Afonso inició su carrera musical muy joven, con solo 8 años, en diversos eventos interpretando música latina. Tres años más tarde, en 2004, decidió presentarse al concurso infantil Veo, veo, presentado por Teresa Rabal, en el que quedó clasificado en un tercer puesto general y segundo de voces. Desde 2010 trabaja en algunas de las orquestas más importantes de Canarias. Este joven tinerfeño ya sabe lo que es subirse a un escenario de grandes dimensiones. Tanto en 2022 como en 2023, David ha tenido la oportunidad de participar en los opening de gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

“Esto es cumplir uno de mis sueños como artista. Poder participar en esto me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas de embarcarme en esta experiencia”, ha comenzado diciendo. Su tema se llama Amor barato y “es una canción que mezcla estilos. Como soy canario me gusta mucho la música latina, y lo he querido mostrar en esta propuesta”.

En 2010, el artista se adentró en el mundo de las orquestas, llegando a formar parte de Melodía Latina. Aquí empezó como percusionista y luego pasó al frente de la agrupación como cantante. Tras un año en la formación, pasó a The Boys Machine, en la que emprende un nuevo proyecto de música latina, trabajando en todas las islas. En 2012, grabó su primer videoclip con esta orquesta y se embarcó en una gira de verano por Galicia que se prolongó hasta 2016.

· DeTeresa

Conocida artísticamente por su segundo apellido, DeTeresa es una joven artista española formada en Reino Unido que apuesta por la mezcla de sonidos y culturas como sello diferencial de su proyecto. Buen ejemplo de ello es Pirulí, uno de sus últimos sencillos junto a Alba Morena. Hasta el momento ha lanzado distintos singles y un EP llamado Cristal arcoíris, donde más allá de sus influencias musicales demuestra en sus letras su compromiso con la salud mental.

“De esta aventura espero aprender un montón, y decir alguna cosa de manera artística que pueda ayudar”, ha sido su primera declaración de intenciones. Su canción se llama La pena, y es un tema que habla sobre “la pena por la que la gente pasa en las relaciones amorosas con hombres”.

· Henry Semler

Nacido en Estados Unidos y criado en Barcelona, Henry Semler es uno de esos artistas que a muy corta edad ya tenía clara su vocación: a los 14 años aprendió a tocar la guitarra y a componer de manera autodidacta y a su llegada a España tras acabar el instituto, se dedicó a pulir su directo tocando en bares. En 2020 apostó definitivamente por su carrera musical presentándose a Operación Triunfo, donde no pasó el casting final, y trasladándose a Madrid para producir su propia música. Desde entonces ha lanzado un EP y varios singles con influencias del soul y el folk.

“Espero disfrutar al máximo del Benidorm Fest y ser fiel a mí mismo y a mi propuesta”, ha dicho, definiéndose como un “chico tranquilo” al que le gusta sobre todo cantar en directo. Su canción se llama No lo ves, y habla de “cuando la persona que tienes enfrente ya no te ofrece lo que te ofrecía en un momento bueno”.

· J Kbello

J Kbello es otro de los rostros del próximo Benidorm Fest que puede resultar conocido para algunos espectadores. Con el nombre real de Jesús Cabello Pozo, este artista gaditano tuvo claro desde muy niño que quería dedicarse a las artes escénicas, fuera cual fuera la disciplina, ya que mostró siempre un gran interés por la música, la danza e incluso la interpretación. Y aunque se formó en el mundo del baile, acabó dando el salto a la canción cuando un productor descubrió su voz y le propuso grabar sus primeras maquetas, con temas de influencias latinas y reguetón aunque él prefiere no encasillarse en ningún estilo. En 2023, probó suerte como concursante de Cover Night, talent musical de TVE conducido por Ruth Lorenzo en el que se quedó a las puertas del triunfo, logrando una segunda preciada segunda posición. Tras presentar algunas canciones a ediciones pasadas del festival, y actuar en el Euroclub del Benidorm Fest 2024, J Kbello ha logrado esta vez ser seleccionado por el certamen.

“El Benidorm Fest es algo muy bonito, el camino está siendo precioso y ya tenía ganas de poder decir que era uno de los elegidos”, ha dicho en la rueda de prensa. Su canción para el festival es VIP, un tema que “habla del amor a primera vista” y “con el que vamos a bailar”. “De esta experiencia espero disfrutar mucho, aprender de los compañeros y reflejar el trabajo que llevo haciendo desde hace tanto tiempo”, ha comentado.

· K!ngdom

K!ngdom es un grupo musical compuesto por el trío madrileño Ane, Iván Ramírez y Jorge Gomis que, como J Kbello, también presentó candidatura para las ediciones pasadas del Benidorm Fest, sin ser tampoco seleccionados y conformándose con actuar un año en el mencionado Euroclub. La banda, formada en el año 2019, se caracteriza por “un cóctel energético entre synthpop, inditrónica y electropop para todo el mundo”. Entre sus temas más populares se encuentra My Voice, banda sonora de la edición de 2020 de La Voz en Antena 3 o el tema de la serie Valeria, con la que lograron una gran notoriedad en las plataformas musicales.

“Nos hemos presentado todos los años, ¡y por fin estamos aquí! A la cuarta ha ido la vencida”, han comentado, definiendo la consecución de este objetivo como “un sueño hecho realidad”. Su tema es Me gustas tú, y “es una canción que el público no se va a poder sacar de la cabeza”. “Es muy diferente a las propuestas que hemos mandado otros años”, han remarcado, dejando claro que son eurofans y por eso han seguido intentando ser elegidos año tras año: “Vamos a dar fiesta, luz y color a Benidorm”.

· Kuve

Kuve es otra de las participantes del Benidorm Fest 2025 que anteriormente había presentado canción al certamen organizado por RTVE y se dejó ver también en el Euroclub de Benidorm el pasado mes de febrero junto a su compañero J Kbello. Cantante, compositora y productora musical, Kuve cuenta ya con cuatro álbumes en el mercado, el primero lanzado en el año 2013. Como curiosidad, en la Nochevieja de 2020 cantó junto a Nacho Cano en la Puerta del Sol de Madrid el himno de Mecano Un año más, que sirvió como homenaje para los fallecidos por la pandemia del coronavirus.

“El año pasado me presenté y me quedé a las puertas. En el Euroclub vi el ambiente y me quedé con esta espina, sentí que era mi lugar”, ha asegurado. Su canción para el Benidorm Fest 2025 es Loca por ti, y habla “del amor verdadero, del necesario, del que está siempre que lo necesitas”.

· LaChispa

Claudia LaChispa es otra de las seleccionadas para el Benidorm Fest 2025 cuyo rostro puede sonar familiar a una parte del público. Recientemente interpretó a Elvira en UPA Next, siendo la segunda actriz de la serie de Atresmedia tras Quique Niza (Benidorm Fest 2024) en pisar el escenario del festival. Sin embargo, su primera aparición en televisión fue en el programa de Canal Sur Menuda Noche. Y es que LaChispa lleva el arte dentro desde muy pequeñita, cuando sorprendió a su familia al arrancarse a cantar con tan solo cinco años un tema con su tío a la guitarra. Ahora, probará suerte llevando su “flamencura” al certamen de RTVE.

“Estoy un poco nerviosa, pero me siento muy afortunada”, ha comenzado diciendo, asegurando que tiene “las emociones a flor de piel” por estar en el Benidorm Fest. Su canción para el festival es Hartita de llorar, y asegura que “lleva por un viaje interno”. “Quiero disfrutar mucho de la experiencia con mis compañeros, y que venga lo que tenga que venir”, ha comentado.

· Lucas Bun

Lucas Bun es el nombre artístico de Lucas Bondia, un joven catalán nacido en Barcelona en 1993 y que realizó estudios musicales en la ciudad de Berklee en Boston. Allí fue descubierto por Julio Reyes, un productor colombiano ganador de 11 premios Grammy que se animó a grabar con el cantante algunas canciones de su inicial repertorio. Lucas Bun apuesta por la fusión de estilos, combinando elementos de la música electrónica, folclore, refinada canción melódica, trip-hop, r&b alternativo, flamenco y pop vanguardista. El barcelonés también pisó en 2024 el escenario del Euroclub de RTVE en el Benidorm Fest, compartiendo velada con J Kabello y Kuve, quienes son ahora sus compañeros de edición en el festival.

“Estoy muy contento, llevo muchos años trabajando para llegar hasta aquí, pasito a pasito”, ha apuntado en rueda de prensa. Te escribo en el cielo es el nombre de su canción, que le emociona especialmente. “En Benidorm me voy a dejar alguna lagrimita”, ha anticipado.

· Mawot

Mawot es un músico multidisciplinar que participó en el antiguo Festival de Benidorm en el año 2001, culminando la primera etapa de su carrera como cantante. A partir de ese momento, Roberto Comins, el artífice de este proyecto musical, se dedicó a la producción de música para otros artistas. Ahora llega al nuevo Benidorm Fest después de estar años creando en segunda línea. Ha decidido regresar a sus orígenes, retomando el camino que lo llevó al escenario. Su canción se titula Raggio di sole. “Es la materialización de un sueño”, ha dicho. “Vengo con una canción que me identifica. En aquella época hablaba de cosas de otros, y ahora vengo aquí a hablar de mi historia”.

Nacido en Castellón en 1973, la música estuvo presente en su vida desde su infancia, especialmente gracias a su padre, quien lo introdujo en el mundo de la música disco. Juntos disfrutaban de grupos como Modern Talking y Boney M. A principios de los 80, el icónico videoclip de Thriller de Michael Jackson le dejó una huella imborrable, inspirándolo a seguir una carrera en la música. A los 17 años, su padre le regaló un Roland E-70, un instrumento que marcó el inicio de su trayectoria como compositor y encendió su pasión por crear sus propias canciones.

· Melody

Melodía Ruiz Gutiérrez es el nombre real de una de las participantes del Benidorm Fest 2025 con la carrera más consolidada: Melody. Conocida desde niña gracias a su música dirigida, a priori, hacia un público más infantil -con El baile del gorila como su primer gran éxito-, fue la primera artista española, según reza en su propia página web, en lograr con tan solo 10 años ser número uno en más de 15 países y vender más de un millón de copias. Además de contar con seis discos de estudio en el mercado, Melody se ha labrado una larga trayectoria en televisión (participando en talents como Tu cara me suena o Levántate All Stars) e incluso como actriz (apareciendo en series como Cuéntame cómo pasó o Arde Madrid y en la película Ahora o nunca). Además, ya intentó representar a España en Eurovisión, participando en la preselección de 2009 con el tema Amante de la luna.

“Me lo he pensado mucho. No encontraba el momento perfecto porque eso es algo que en la vida no existe, uno se tiene que lanzar. He tenido un año muy gratificante personalmente, he sido mamá hace ocho meses, y me ha dado ganas para seguir luchando en una profesión tan dura como esta. Además, creo que le debía una a toda la gente que me sigue desde que empecé y que me pedía que viniera al Benidorm Fest”, ha explicado. Su canción se llama Esa diva y “tiene un mensaje muy profundo y emocionante. Creo que muchas personas se van a sentir identificadas, porque todos somos una diva”.

· Mel Ömana

Cantante y compositora desde el año 2007, Mel Ömana dio un salto en su carrera en el año 2016 gracias a los vídeos que subía a través de sus redes sociales. En 2017 decidió poner rumbo a Cuba, donde se sumergió en folclore del país para empezar a dibujar el que sería su primer proyecto profesional de rap latino con el nombre #EatPapaya. En 2018 regresó a este lado del océano para instalarse en Lisboa, donde redefinió su estilo. Tal y como ella misma asegura, su proyecto musical trae “un mensaje de amor, libertad e igualdad, servido en una combinación fresca donde la papaya (término popular en Cuba para referirse al sexo femenino) cobra protagonismo”.

“Estoy muy concentrada. Tengo muchas ganas de mostrar mi canción porque llevo años dedicándome a seguir subiendo escalones. En este camino te encuentras momentos amargos, pero cuando te ves sentada aquí sabes que ha valido la pena”, ha dicho. I'm a Queen es el título de su tema para Benidorm.

· Sonia y Selena

El de Sonia y Selena es otro de los regresos más sorprendentes que nos trae este Benidorm Fest 2025, ya que recientemente, tal y como pudimos ver en La Revuelta de David Broncano, el dúo musical se volvió a juntar tras más de veinte años separadas por discrepancias profesionales y personales entre ambas. El grupo formado en el 2000 por Sonia Madoc (Barcelona, 1974) y Selena Leo (Castellón, 1975) saltó a la fama tras participar en la preselección española de Eurovisión 2001 con el tema Yo quiero bailar. Y aunque fue David Civera el que se alzó con la victoria con su Dile que la quiero, Sonia y Selena lograron un gran éxito con la que se acabaría convirtiendo en una de las canciones del verano y, a la postre, todo un himno generacional. Con su primer álbum vendieron más de 1.500.000 copias entre España y Latinoamérica, logrando varios discos de oro y platino.

“Era nuestro momento para volver. Nos lo planteamos y ha sido un regalazo estar aquí”, ha comentado Selena. Sonia, por su parte, ha explicado que “cuando volvimos creímos que la oportunidad del Benidorm Fest era lo ideal para que el público viera cómo volvíamos a andar”. El dúo musical asegura que están en “una etapa más desenfadada”. Su canción se llama Reinas, y afirman que cuando les presentaron el tema se pusieron a llorar: “Vamos a demostrar al público lo divertidas y maduras que somos”.