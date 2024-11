Kiko Matamoros devolvió la visita a 'La Revuelta' convirtiéndose en realizador de Broncano y con una reivindicación

Este lunes ha sido uno de los días que más ha sorprendido La Revuelta a sus seguidores porque empezó perdiendo a su invitado, lo siguió pidiendo en redes que algún famoso acudiera y acabó hasta con tres de ellos sentados frente a David Broncano.

Sin duda, el que más llamó la atención fue Kiko Matamoros que aparecía, para sorpresa del presentador, junto a Miguel Campos en la realización del programa. “Estoy aquí”, decía el tertuliano televisivo, y le siguieron unas palabras que sobrepusieron con pitidos constantes.

Matamoros acudía al programa de TVE, justo tres días después de que Jorge Ponce apareciera en Ni que fuéramos Shhh para hablar de las bromas recurrentes que se hacen en La Revuelta a costa del aspecto del veterano televisivo. “Te recibo con los brazos abiertos (...) Tenía muchas ganas de verte, para que me deis ya la panoja” le comentó el colaborador de Quickie, refiriéndose a cobrar por sus derechos de imagen.

Y a eso acudió a La Revuelta: “Vengo porque quiero cobrar”, decía entre risas Matamoros. “Ya me he enterado de que el culpable eres tú”, añadió refiriéndose a que es Broncano quien impulsa las bromas con su imagen. “He dicho que me deis lo mío, mis derechos de imagen. Cada vez que me nombres 150 pavos y por foto 150 pavos. Hoy no cuenta porque vengo porque quiero, porque quiero cobrar”, bromeó.

Pero aún tuvo que esperar a que entrevistaran a Pito Camacho - un jugador del Zamora - y a Juan Gómez-Jurado. Tras ellos, bajó Kiko cuando ya llevaban 105 minutos de programa y lo primero que hizo fue una foto con Grison: “No me he hecho un selfie con ningún famoso en mi puta vida”, desveló.

Matamoros aprovechó para hacer una reivindicación en contra del racismo. Para ello, relató la historia de su vida y de sus antepasados, desvelando que era “descendiente de negros”, que su “prima hermana era Almudena Grandes” y su “tatarabuela era una esclava en Cuba”.

Tras ello exclamó: “Hay que acabar con el puto racismo ya, no solo en los campos de fútbol si no en todos lados. No es una reivindicación futbolística”. Antes de marcharse, le propuso a Broncano que le volviera a llamar, cuando le dejara más tiempo: “Cuando quieras hacemos un buen programa”, a la par que promocionó Ni que fuéramos Shhh “que es lo que he venido a hacer”.