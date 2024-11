laSexta se desmarca del bulo del parking de Bonaire con indirecta a 'Horizonte': “Comparan lo incomparable”

El programa Conspiranoicos (laSexta) señaló el jueves a quienes crearon y difundieron el bulo de que el parking del centro comercial de Bonaire (Valencia) se había convertido en un “cementerio” lleno de víctimas de la DANA. Acto seguido, los aludidos extendieron la idea de que laSexta también había dado por hecho que en ese aparcamiento había fallecidos.

En las últimas horas, Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de Horizonte (Cuatro), el programa en el que se dijo que “ese parking” era “un infierno”, han compartido un vídeo en el que un reportero de laSexta Noticias habla del aparcamiento: “La UME ha entrado, ha reconocido el terreno, y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente o cuántos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada, no nos dan ninguna cifra. Lo que está haciendo ahora mismo después de entrar, visualizar y de ver algunos cadáveres es anotarlo y esperar a la orden judicial para poder moverlos y comenzar a sacar toda el agua (....) para saber la cantidad, si es que así lo hubiera, nos dicen que es indeterminada, de cuerpos que hubiera en el interior”.

Iker Jiménez llegó a afirmar en las redes sociales que en el parking de Bonaire había “muchos, muchos, muchos cuerpos”. Tras sacar el agua y revisar las instalaciones, la Policía Nacional certificó que no había ni un solo cadáver. Al famoso comunicador de Mediaset le tocó justificarse ante la audiencia.

Ahora, quienes fueron señalados por Conspiranoicos (o se han dado por aludidos) están extendiendo la idea de que laSexta también contribuyó a amplificar este bulo. Pero el presentador del programa, Jokin Castellón, cree que están “comparando lo incomparable”.

Castellón estuvo anoche en laSexta Xplica para desmentir a quienes denuncian el doble rasero de la cadena de Atresmedia. “Dicen que aquí se dijo que que había cientos de muertos en el famoso parking. Eso es mentira”, aseguró el periodista, que pasó a enumerar todas las afirmaciones que se han hecho en las redes sociales y en el programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter.

“Aquí no se dijo que había cientos de muertos, que había 800 muertos, que había 700 tickets sin tickar en ese parking. Tampoco se dijo que aquello era un infierno, que era un cementerio, que había muchos muchos cuerpos. Tampoco se dijo que los buzos salían llorando, que había buzos de la UME que no querían volver a ese parking porque habían salido conmocionados por lo que habían visto allí. Tampoco se dijo que había 200 niños con los ojos abiertos en el barro de ese parking. No se dijo que había camiones frigoríficos saliendo de ese parking con cadáveres escondidos. Y tampoco se dijo que nos quisieran ocultar sus cuerpos. Eso no se dijo en ningún momento en laSexta. Eso lo dijeron otros en redes y en platós de televisión”, argumentó el periodista.

Además, Castellón aprovechó para hacer una recomendación a quienes tengan intención de “fabricar un relato de lo que se ha dicho” en laSexta: “Que lo hagan antes del jueves porque el jueves tenemos Conspiranoicos y desmentiremos los relatos también”.

Casualmente, Conspiranoicos y Horizonte se emiten simultáneamente.