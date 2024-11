Susana Díaz sorprendió en 'MasterChef' como invitada para Cristina Cifuentes: “Somos amigas de antes de la tele”

La décima entrega de MasterChef Celebrity 9 sirvió para comprobar, entre otras cosas, que las diferencias políticas no han impedido a Cristina Cifuentes y Susana Díaz ser muy amigas. La primera, expresidenta de la Comunidad de Madrid bajo las siglas del PP, y la segunda, expresidenta de la Junta de Andalucia por el PSOE, hicieron gala de su buena sintonía en la primera prueba de la noche, en la que los concursantes tuvieron que cocinar para algunos de sus amigos. En concreto, un plato que les representara a sí mismos a partir de los ingredientes elegidos por los jueces.

Pepe Rodríguez eligió solomillo para Cifuentes, que se llevó toda una sorpresa al saber quiénes iban a ser sus comensales: la abogada Bárbara Arroyo, la periodista Isabel Rábago y la mencionada Susana Díaz, cuya presencia como amiga de Cifuentes sorprendió a los allí presentes. “Dime la verdad, te ha sorprendido. Has dicho: 'Una roja con una azulona'”, dijo la andaluza a Pepe Rodríguez, que respondió afirmativamente y soltando una carcajada.

A continuación, la socialista explicó que su amistad con la 'popular' no surgió en televisión pese a haber pasado por los mismos programas en los últimos años (TardeAR, Todo es mentira...), sino que su relación se remonta mucho tiempo atrás. “Cuando a la gente le decimos que somos muy amigas, se piensan que nos hemos conocido en la tele. Y no, no, somos amigas de antes”, aseguró antes de contar un detalle personal que resume el alcance de su amistad: “El primer mono que le puse a mi hijo cuando nació se lo regaló Cristina”.

“No te he votado ahora ni nunca”

Por desgracia para Cifuentes, esta amistad no se tradujo en el voto favorable de Susana Díaz hacia su plato. Al final de la prueba, los comensales tuvieron que elegir el plato de los concursantes en liza (Inés Hernand, Marina Rivers, Francis Lorenzo, Pitingo y Cristina Cifuentes) que más les había gustado. Para ello, contarban con cinco cartulinas de colores, una por aspirante. Susana Díaz eligió la roja porque ella vota “siempre al rojo”, como bromeó con Pepe. Sin embargo, ese no era el color de Cifuentes, que acabó la prueba con cero votos. La victoria fue para Inés Hernand con ocho.

“Es que no me ha votado nadie. Ni siquiera mis amigas”, lamentó la expresidenta de la Comunidad ante la propia Díaz. “No te he votado. Bueno, no te he votado ni hoy ni nunca, tú lo sabes”, respondió la socialista entre las risas de ambas. Al final de la noche, Cristina Cifuentes acabó eliminada, mientras que Susana Díaz se llevó una invitación para ser concursante de MasterChef Celebrity 10. “Susana, ¿tú qué tal cocinas? Es que estamos de casting, Susana. ¿Sabes lo que te digo?”, le comentó Pepe al respecto. La otrora rival de Pedro Sánchez se rio ante la propuesta del chef.