Frank Blanco fracasó en 'TardeAR' con su 'boicot' a la Eurocopa de TVE: “No vale la pena”

TardeAR fue uno de los programas más perjudicados por la emisión del partido entre España y Alemania este viernes 5 de julio. La Eurocopa de TVE arrasó en audiencias y dejó a la competencia tiritando, pero el presentador de este magacín, Frank Blanco, no tiró la toalla ante el deporte rey.

El catalán tuvo que entrevistar a un hombre que decía ser amante del fútbol. “Pues esta tarde se lo está perdiendo”, bromeó con él mientras en La 1 se emitía ese trascendental partido para la Selección Española.

“Yo no soy partidario de ver el fútbol porque me pongo muy nervioso y se sufre mucho. Prefiero que me digan luego el resultado”, confesó Blanco antes de hacer una recomendación a quienes en ese momento tuvieran intención de cambiar de cadena para ver la Eurocopa.

“Si alguien está pensando ahora que debería ver un partido de fútbol, no vale la pena”, les advirtió el presentador de TardeAR. “Además, traemos ahora una historia estupenda, una rebelión de falleras”, anunció rápidamente para atrapar a los espectadores.

Bromas aparte, todos aquellos programas que coincidieron con la emisión del fútbol sufrieron las consecuencias. TardeAR perdió la mitad de su audiencia y apenas llegó al 5.2% de share, lo que se traduce en una media de 597.000 espectadores.

Pero el magacín de Telecinco no fue una excepción y, de hecho, hubo quienes todavía sufrieron más. Y ahora Sonsoles (Antena 3) se hundió al 4.4%, Más Vale Tarde (laSexta) apenas llegó al 2.5% y Tiempo al tiempo (Cuatro) se tuvo que conformar con el 0.5% de la audiencia, alrededor de 67.000 espectadores.