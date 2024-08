Telecinco da más pistas de la serie sobre Isabel Pantoja: el papel de ella, sus líneas rojas y las propuestas rechazadas

Hace años que la posibilidad de realizar una serie sobre la vida de Isabel Pantoja ronda las salas de guionistas de las productoras, los pasillos de las cadenas y hasta de las plataformas. Pero, por el momento, no ha visto ninguna la luz.

En 2017 la productora mexicana BTF Media estrenó Así fue, un biopic autorizado por ella, así como también le han propuesto hasta hacer docurrealities de su día a día, pero sin llegar a acuerdos económicos, como confesó en septiembre a Pablo Motos en EL Hormiguero.

Pero ahora parece ser que la serie sí que podría estar siendo una realidad, según están detallando estos últimos días tanto Antonio Rossi como Pepe del Real en Vamos a ver. Según ello, la artista habría firmado con Televisa para llevarla a cabo y “encargarse ella misma de la distribución”.

Antes de pensar en el mercado latinoamericano “se manejaron dos plataformas digitales para hacer la serie. Hubo una primera reunión con una plataforma que le ofrecía una cantidad importantísima de dinero pero exigía que hablase de episodios oscuros de su vida que a ella no le apetecía hablar”, empezó desvelando Real.

Sobre esos pasajes más críticos, señalaron que “pueden ser la cárcel o sus relaciones personales con Julián Muñoz, Encarna... ” y por ello acabaron “declinando esa oferta. Hubo una segunda negociación con otra plataforma digital con el relato más suave de la vida de Isabel pero era menor la oferta que se hizo. Por eso se saltó el charco y se habló con una empresa mexicana”, añadió.

Rossi aseguró que sabía que “ya están trabajando en ella, el número de temporadas, sé muchísimos detalles, ella está involucrada”. A lo que del Real agregó el papel que jugará la Pantoja en la serie: “Ella va a ser la narradora, me cuentan que es el papel que tendrá en el proyecto. Empezaría hablando, no sé si con voz en off, si aparecerá, y los episodios son ficcionados, los llevan a cabo diferentes actores. Pero ella quería tener el papel de narradora de su vida”, subrayó.