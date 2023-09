Isabel Pantoja dio en 'El Hormiguero' la razón (económica) por la que no ha hecho un documental sobre su vida

Isabel Pantoja acudió por segunda vez a El Hormiguero, tras convertir su debut en el tercer programa más visto de la historia del espacio de Antena 3.

'El Hormiguero' convierte a Isabel Pantoja en la estrella "obsesionada" de su regreso, que confirma fecha

“Os confieso que no puedo esta más feliz porque hoy inaugura la temporada 18, nuestra madrina, Isabel Pantoja”, presentaba Pablo Motos que le subrayaba su hazaña: “Cuando viniste la otra vez casi nos vieron los mismos espectadores que a un Madrid-Barça”.

A lo que ella respondió: “Para mí es un orgullo porque tu te lo mereces, y tu público y me incluyo en ese público. Estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, un honor tan grande.. me siento como en casa”.

Unas palabras que podían entenderse como una indirecta a Telecinco, con quien ella había estado muy relacionada tras firmar un contrato que le hizo participar en Supervivientes y ser jueza de talents. Así como también se habló de posible biopic sobre su vida que nunca llegó.

"Los últimos años han sido duros, pero he tenido a Dios y a mi público que están ahí siempre" #PantojaEH pic.twitter.com/B7NmWzvFA6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 4 de septiembre de 2023

Sobre eso mismo le preguntó el presentador, sin mencionar al grupo competidor: “Eres la única que no tiene documental en una plataforma”, señaló. Mientras la tonadillera respondió: “Te ofrecen muchas cosas pero me gusta hacer las cosas con categoría. Y eso cuesta mucho dinero. Gratis no voy a hacer yo nada. Nada más que venir yo aquí”, dijo con una sonrisa.

Los dos momentos en los que Pantoja se emocionó

Durante la entrevista, a la cantante se le humedecieron los ojos hasta en dos ocasiones. La primera por recordar a su madre, fallecida hace poco: “Celebro 50 años en la música, con un disco doble que he hecho por mis fans, por la gente que realmente quiero y por mi madre”, el público aplaudió y ella cogió aire.

“Hemos estado con ella hasta el último minuto de su vida cuidándola, desde que me parió estuvo conmigo y yo con ella”, dijo reconociendo que tenía la conciencia muy tranquila.

El segundo momento emotivo llegó al hablar de Juan Gabriel: “Ha sido mi compadre, lo amo, lo adoro, hemos sido compañeros hasta que se me fue. Siento como si fuera mi hermano mayor. Yo para él era su hermana, su reina, su todo. Lo veo y es como si estuviera todavía. Mi respeto hacia él es tan grande que lo mantendré siempre”, sentenció.