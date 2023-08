'El Hormiguero' convierte a Isabel Pantoja en la estrella “obsesionada” de su regreso, que confirma fecha

El Hormiguero confirma que estrenará su temporada 18, la decimotercera en Antena 3, este próximo lunes 4 de septiembre. Y también confirma, como ya recogimos, que Isabel Pantoja será su madrina especial.

'El Hormiguero' abrirá temporada con Isabel Pantoja... pero no competirá contra Jorge Javier Vázquez

Lo hace con un aplaudido vídeo promocional en el que la cantante es protagonista absoluta y se la ve en varias tomas “obsesionarse” con Pablo Motos, viéndole por todos lados. Al final, hace una llamada de teléfono y se rinde a la obviedad: “Es que todo son señales, tengo que volver. ¡Pablo, tenemos que hablar!”.

Recordemos que Isabel Pantoja mantiene aún a día de hoy el récord de espectadores de El Hormiguero. La cantante sigue siendo la invitada que logró el programa más visto de la historia, el 30 de enero de 2017, con 4.783.000 espectadores (y 23.8% de cuota).

El estreno de temporada de El Hormiguero competirá contra la final del Grand Prix, convertido en el fenómeno del verano y el año. Además, Telecinco también ha programado la vuelta de La que se avecina.

No competirá contra Jorge Javier Vázquez

Aunque muchos medios han vendido este “fichaje” de madrina de Isabel Pantoja por El Hormiguero tirando del lógico morbo que produciría que fuese la gran baza de Pablo Motos contra el estreno de Cuentos chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, no será así.

Como ya adelantó verTele, Telecinco no trabajaba para estrenar Cuentos chinos el lunes 4 de septiembre, por lo que no se producirá ese choque. Su fecha de llegada e inicio de la competencia, aunque aún no es oficial, se sitúa más bien en el lunes 11 de septiembre.