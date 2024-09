Trump pide que vuelva a la TV un presentador que falleció en 2005, y da por “muertos” a Fallon, Kimmel y Colbert

Para criticar a los presentadores más famosos de la televisión estadounidense, Donald Trump ha pedido que vuelva un showman que falleció en 2005.

El expresidente cree que Jimmy Fallon (la estrella de la cadena NBC), Stephen Colbert (CBS) y Jimmy Kimmel (ABC) han perdido el éxito que tuvieron antaño. “Están muriendo”, ha dicho en un mitin sobre estos tres humoristas que conducen los late night más vistos del país. “Estos tres tipos son muy malos”, agregó ante sus seguidores, a los que tiene más que acostumbrados en la crítica hacia los medios que no son de su conveniencia.

“Cuando me presenté por primera vez en 2015 o estaba pensando en hacerlo, fui al programa de Jimmy, The Tonight Show, que está muriendo. Todos están muriendo”, continuó desde el atril antes de mencionar a Gregory John Gutfeld, una de las estrellas de la cadena conservadora Fox News: “Esos tres tipos están siendo superados por Gutfeld”.

Llegado a este punto, después de haber dado por 'muertos' a los grandes cómicos de la televisión norteamericana, Trump pidió que vuelva a los platós un humorista que sí que está literalmente muerto. “¿Dónde está Johnny Carson? Traigan de vuelta a Johnny”, exclamó en referencia al icónico presentador de NBC que presentó Tonight Show cuando la televisión todavía se emitía en blanco y negro.

Para él, los presentadores actuales le han hecho “apreciar la grandeza de Johnny Carson”, sin embargo, resulta que este murió en enero de 2005, hace más de 19 años, así que no está claro si el candidato del Partido Republicano desconocía este importante dato o, por el contrario, estaba hablando en un sentido figurado.

El caso es que a Trump no le gustan las críticas: “No me gusta nadie que no me quiera. Seré sincero, cuando no les gusto, a mí no me gustan. ¿De acuerdo? Suena infantil... Así es. Llámenlo defecto de personalidad”, declaró.