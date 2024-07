TVE juntó a Pajares y Esteso, indagó en su ruptura y cuestionó su humor: “Las mujeres eran putas o floreros”

Lazos de Sangre dedicó la entrega de este miércoles a Andrés Pajares y Fernando Esteso, mítico dúo cómico que se reencontró para la ocasión ante las cámaras de TVE. El programa presentado por Jordi González consiguió reunir a la pareja, debatió sobre el hoy impensable humor de sus películas e indagó en los motivos de su separación profesional.

Durante el reportaje, se explicó que el final de Pajares y Esteso llegó cuando el primero sintió la necesidad de probar otros registros y proyectos: “En ningún caso, ninguno pretendió echar por tierra el trabajo del otro. Andrés gozaba de una reputación absolutamente magistral porque había hecho cine, había hecho teatro, publicidad, había cantado, había salido en televisión con programa propio, y Fernando Esteso exactamente lo mismo”, afirmó el biógrafo de los dos artistas, Juan José Montijano. “Los egos estaban a la par y es bueno que un artista tenga ego, porque eso pone en valor su trabajo”, agregó.

“Nos llevábamos muy bien y todo iba sobre ruedas. Pero yo tenía más ambiciones”, reconoció con naturalidad el madrileño. “Cada uno por su lado había tenido siempre éxito y él también tenía ganas de hacer otro tipo de cine, y yo quería seguir haciendo reír”, apuntó Esteso por su parte. “Son de las pocas parejas de cómicos que han acabado bien, que se han llevado bien a lo largo de sus trayectorias”, aplaudió la periodista Isabel González. Esa buena relación fue la que facilitó que Santiago Segura pudiera contar con ambos para un cameo en Torrente 5: Operación Eurovegas, película en la que se volvieron a encontrar.

Un desenlace empañado: “Fue terrorismo mediático”

Durante el debate de Lazos de Sangre, Jordi González destacó que, tras su separación, “la crónica rosa terminó por devorarlos”. “La prensa rosa vio a Andrés Pajares como una presa”, señaló Moisés Rodríguez. “Fue terrorismo mediático”, opinó Isabel González, más contundente.

“Llegaron a ese momento tocados por circunstancias que tenían que ver con sus hábitos de vida”, añadió la periodista. “Sus familias influyeron bastante con el circo que se montó, porque acudían a platós para contar intimidades”, lamentó mientras recordaron cómo Andrés Pajares atravesó en ese momento un momento delicado de salud. “Parecía todo un culebrón”, afirmó Valeria Vegas.

El debate sobre el humor de Pajares y Esteso

Además, la tertulia de TVE abrió un debate sobre el humor machista de aquellas películas de Pajares y Esteso -en plena época del destape- que hoy serían impensables en cualquier proyecto audiovisual: “No estoy a favor de cancelar absolutamente nada, y por supuesto, a ellos tampoco. Creo que la base del humor es la libertad y creo hasta en el humor negro. Hay que despenalizar determinadas cosas que en este país siguen siendo delito. Pero dicho esto, me parece que este humor ha envejecido muy mal”, empezó opinando Marta Nebot.

“Las mujeres eran objetos de deseo: o putas o floreros con el objetivo de casarse o tener relaciones”, añadió la periodista, que tras recordar el incidente que vivió Fernando Esteso con Inés Hernand en No sé de que lo que me hablas, donde tuvo una actitud machista (en clave de humor) hacia la presentadora por la que el cómico acabó pidiendo disculpas. “A mí me parece que estamos donde estamos. Estoy de acuerdo en que con los ojos de hoy lo que hicieron en aquella época no se puede hacer, pero tampoco se puede venir con maneras de aquella época a esta y que nos caiga muy bien y nos parezca fenomenal”, insistió Nebot.

Marta Robles quiso poner en valor su trabajo: “Se merecen el reconocimiento porque hicieron reír con el humor de ese tiempo, y no se puede mirar al pasado con los ojos del presente”, defendió, mientras Gonzalo Miró se mantenía en una posición intermedia. “Era humor casposo, pero la culpa era de la sociedad”, dijo el tertuliano en una declaración con la que coincidía Santiago Segura.

“Eran totalmente machistas, pero como la sociedad. No tenían consciencia de las cosas que podían perpetuar esos roles. Era un machismo no intencional”, reflexionó el cineasta.