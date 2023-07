'¡Vaya vacaciones!' expulsó a una nueva pareja y rompió el único idilio nacido en la casa

La cuarta entrega de ¡Vaya vacaciones! fue una de las más tensas hasta la fecha. En la casa ya hay dos bandos claros: el del “Team power” y quienes no pertenecen a este (como Makoke y Javier o Álex y Luna) lo que provoca que las estrategias ya ni se escondan y vayan los unos a por los otros.

Polémico corte de Carmen Nadales a Marta Peñate en '¡Vaya vacaciones!': "Pues que se muera tu madre"

Así, el equipo más numeroso logró que los “mellis” fueran los nuevos expulsados del reality. Algo que supuso el final de la única pareja formada dentro del concurso: la de Cristina Porta y Álex. Los dos se despidieron sin lágrimas pero con besos y palabras emotivas:

“Quería estar aquí más tiempo con Álex pero me quedo con lo bueno. No soy capaz de decir nada. Le he cogido mucho cariño aunque nos hemos peleado mucho, me quedo con las cosas bonitas que hemos vivido”, dijo la colaboradora.

A lo que él respondía con arrumacos: “Intentaré no irme a Lanzarote todavía así podemos hablar cuando vuelvas. Ha sido increíble conocerte, espero que nos veamos fuera”.

Una nueva jornada laboral con striptease incluido

Todo ello en una entrega en la que Luján Argüelles les propuso una nueva jornada laboral en la que en dos equipos tuvieron que convertirse en los animadores de un hotel.

De rosa se vistieron Juanjo y Aguasantas, Marta y Toni, y de azul lo hicieron Javier y Makoke, Jorge y Cristina, Luna y Álex. Mientras los primeros se pusieron a bailar en un escenario y a sacar al público a la tarima, los segundos aprendieron una coreografía que acabó con striptease y hasta el beso de Cristina y Álex de colofón.

Fueron estos últimos los ganadores de la prueba, que celebraron por todo lo alto. Para después convertir a Cristina y Jorge en la pareja inmune.

Makoke, sobre Brad Pitt: “No me gustaba cómo comía”

En uno de los días de convivencia empezó a sonar música de Julio Iglesias, lo que hizo que muchos se pusieran a bailar y otros recordaran que Makoke había tenido un acercamiento íntimo con él. “Sí, tuvimos un romance”, explicó ella.

Al ser preguntada por los otros famosos con los que había estado, habló de su otro idilio con Brad Pitt: “Fue un fin de semana. Estaba presentando Siete años en el Tibet. Después de esos días me pidió que le acompañara a Francia pero no, me di cuenta que no quería pasar más tiempo con él. Tenía un hijo de 3 años y tenía que estar con él. Si no llego a tener un niño no sé... ”, aseguró mientras los compañeros bromearon con Tudela sobre que por él su madre no estaba en Hollywood.

Lo que más llamó la atención de sus compañeros fue su confesión sobre lo que no le convenció del actor: “No me gustaba cómo comía. Es un señor y caballero súper educado pero eso no me gustó”.