'Vamos a ver' pesca a su nuevo colaborador (y protagonista del corazón) en 'Así es la vida' días después de su final

Este viernes Vamos a ver ha estrenado colaborador. Uno de los rostros más habituales de los platós de Telecinco que, además, se ha convertido en uno de los protagonistas del corazón de este verano por su nueva relación sentimental.

El nuevo fichaje del programa es Suso Álvarez que se incorpora al espacio justo una semana después de despedir Así es la vida, donde también participaba como tertuliano, y en la misma semana en la que ha anunciado que está saliendo con Marieta, desde que ella saliera de Supervivientes 2024.

De esta manera, Suso se suma a la lista de colaboradores de Así es la vida que han saltado a otros espacios de Mediaset tras su finalización: también lo hizo Carmen Alcayde, Carmen Borrego y Antonio Montero que se han repartido en TardeAR y De Viernes.

La relación de Suso con Marieta, nuevo gancho de Mediaset

Adriana Dorronsoro aprovechaba el estreno de Suso en Vamos a ver para preguntarle de forma indirecta por Marieta, con la que ambos forman una pareja “de reality” ya que tanto él como ella saltaron a la fama en dichos formatos. Él se hizo conocido por su paso por GH 16 y ella por La isla de las tentaciones.

“Suso bienvenido, tu primer día aquí, ¿estás contento? Aquí somos una familia y además veo que te brillan los ojos, no se si es porque has venido hoy a nuestro club social o por otra cosa...” dejaba caer la presentadora. A lo que el nuevo colaborador respondía en la misma línea cómplice: “Es porque he visto a mis compañeros y me he emocionado”, a lo que Marta López añadía que “venía emocionado de casa”.

Finalmente, Suso llegaba hasta a detallar lo que le había enamorado de Marieta: “Es una persona que, cuando la conozcáis, vais a alucinar. Es tremendamente sensible, es una mujer increíble que en poco tiempo me está enseñando muchas cosas”, decía sobre la joven con la que coincidió en los platós de Los vecinos de al lado.

“Ha llegado un momento en mi vida en el que valoro tener a mi lado a alguien que me hace reír. De repente, Marieta, que tiene esa belleza natural, que me hace reír tanto, pues yo me he quedado…”, sentenciaba.