Wyoming se rió, como “médico”, de Feijóo por decir que la carcajada de Sánchez podía “tener un tic patológico”

El Intermedio comentó la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público donde criticó el momento de la investidura en la que Pedro Sánchez se rió de las declaraciones del líder Popular en las que aseguraba que no era presidente porque no quería.

La crítica llegó “lanzando una dura acusación sobre Pedro Sánchez”, explicó Sandra Sabatés para dar paso al vídeo con las palabras de Feijóo: “Creo que hay un tic patológico que sería bueno analizar por un especialista, para que diga si ese tipo de carcajada en el Congreso es normal o hay algún indicio patológico que no es menor”.

Tras esas palabras, el Gran Wyoming se presentó voluntario para dicha labor: “¡Que me llamen a mí de Espejo Público, soy el hombre que necesitan, soy médico especialista en la carcajadas. Parece que el diagnóstico de Feijóo es un poco precoz y aventurado”, aseguró pero antes quiso recordar la risa.

Al verla de nuevo, el presentador se acompañó de la música de Urgencias para sentenciar: “Temo decir que Feijóo tiene razón y Sánchez padece una importante patología, un traumatismo más bien: se ha partido el culo”, bromeó.

Sabatés no quiso pasar por alto que dichas palabras del líder Popular “coinciden con la estrategia de Vox de acusar a Sánchez de ser un psicópata”. Sobre lo que Wyoming criticó: “Para Vox Sánchez es como Jeff Dahmer, el carnicero de Milwaukee, solo que no descuartiza personas, él descuartiza un país lo que no da ni para serie”.